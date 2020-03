Die Erfurter Bahn parkt nachts zwei Züge am Bahnhof in Bad Lobenstein, wo deren Reinigung durchgeführt wird.

Erfurter Bahn nach OTZ-Kritik zur Reinigung ihrer Züge: „Wir nehmen das sehr ernst“

Die in einem OTZ-Kommentar in der vorigen Woche geäußerte Kritik an der Reinigung der in Bad Lobenstein nachts abgestellten Personenzüge der Erfurter Bahn hat zu Konsequenzen geführt. „Wir nehmen das sehr ernst“, teilte eine Sprecherin der Erfurter Bahn unserer Zeitung mit.

Aufgrund des Artikels sei sofort Kontakt zum zuständigen Vertragspartner DB Services aufgenommen worden, der Stellung bezogen habe. Demnach wäre der für die Reinigung verantwortliche Mitarbeiter in Saalfeld aufgesucht und auf mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen hingewiesen worden. Laut DB Services würden die Fahrzeuge der Erfurter Bahn seit dem 28. Februar vorbeugend desinfizierend gereinigt. Der dabei anfallende Mehraufwand werde über den Stundenverrechnungssatz abgerechnet. „Für die Reinigung der Fahrzeuge hat der Mitarbeiter laut unserer Kalkulation eine Reinigungszeit von zirka 22 Minuten zur Verfügung“, so die DB Services. Es sei umgehend von Seiten des Servicebüros eine Kontrolle aller Einsatzstellen vorgenommen worden, in denen die DB Services für die Erfurter Bahn tätig ist. Dabei seien alle Mitarbeiter auf die Einhaltung der Vereinbarung nochmals hingewiesen und die korrekte Durchführung überprüft worden. Eigene Kontrollen angekündigt Unabhängig von der Stellungnahme der DB Services werde die tadellose Ausführung der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten seitens der Erfurter Bahn jetzt noch zusätzlich durch eigene Mitarbeiter kontrolliert und ergänzt, heißt es in einer Mitteilung. „Auch in diesem Bereich darf es kein Sicherheitsrisiko geben“, betonte die Sprecherin der Erfurter Bahn, „das ist uns sehr wichtig, und das sollen auch unsere Fahrgäste und Mitarbeiter wissen. OTZ hatte an einem Abend die Reinigung der Züge beobachtet. Dabei war festzustellen, dass die Wagen lediglich feucht durchgewischt werden. Spezielle Desinfektionsmaßnahmen beispielsweise an Handgriffen, Türöffnern oder den Fahrkartenautomaten hatte es nicht gegeben. Die Erfurter Bahn ist mit ihren Personenzügen unter anderem auf der Strecke zwischen Saalfeld und Blankenstein unterwegs.