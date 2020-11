Erinnerungsstätte an KZ-Häftlinge in Lemnitzhammer

Ein Gedenkkreuz erinnert seit einigen Wochen an einem Hohlweg bei Lemnitzhammer an den Todesmarsch von KZ-Häftlingen im April 1945. Nun hat der Landtagsabgeordnete Ralf Kalich (Linke) der Stätte einen Besuch abgestattet und Blumen niedergelegt. Er dankt den engagierten Gemeindemitgliedern in Harra für die Erneuerung der Gedächtnisstätte für die Opfer des Todesmarsches zwischen Harra und Lemnitzhammer, teilt Ralf Kalich in einer Pressemitteilung mit. Insbesondere Claus Walkowiak vom Heimatmuseum Harra sei es zu verdanken, dass eine historische Dokumentation existiert und ein würdiges Gedenken möglich ist.