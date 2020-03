Corona-Infizierter im Gespräch: „Es begann mit einem leichten Hüsteln“

Bislang neun Einwohner des Saale-Orla-Kreises sind positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus Covid-19 getestet worden. Diese befanden sich alle umgehend in Quarantäne, wie auch die jeweilige Kontaktpersonen. Mit einem der Patienten sprach am Montag unsere Zeitung. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Es begann mit einem leichten Hüsteln“, berichtet der Betroffene. Ständig habe er ein Kratzen im Hals verspürt. Als er dann in der Zeitung gelesen hatte, dass in Pößneck eine Abstrichstelle eingerichtet worden war, suchte er diese vorsorglich auf. „Dienstagabend war der Abstrich gemacht worden, am Donnerstag bekam ich dann telefonisch das Testergebnis mitgeteilt.“ Zunächst sei er natürlich sehr erschrocken gewesen, als er von dem Nachweis des Coronavirus hörte. „Die seelische Belastung ist enorm.“ Zugleich konnte der Personenkreis möglicher Kontakte komplett eingegrenzt werden, weil sich der Mann schon zuvor in freiwillige Quarantäne begeben hatte.

„Es verlief bei mir wie eine leichte Erkältung“, schilderte der Betroffene gegenüber unserer Zeitung den Krankheitsverlauf. Dreimal täglich habe er Temperatur gemessen, aber Fieber habe sich nicht eingestellt. „Ich hatte auch keine Kopf- oder Gliederschmerzen und fühlte mich nicht schlaff, wie es bei einer richtigen Erkältung der Fall sein kann.“ Einzig auffällig sei noch eine „etwas pelzige Zunge“ über mehrere Tage gewesen. „Seit Sonnabend habe ich auch kaum noch Husten“, berichtete der Mann weiter, „mindestens eine Woche bleibe ich jetzt noch in Quarantäne.“ Es sei ihm möglich, kleinere Arbeiten im Haushalt zu erledigen. Auch gebe es bei der Ehefrau bislang keinerlei Symptome. „Was ich ganz großartig fand: schon an den ersten Tagen bekam ich mehrere Anrufe mit Hilfeangeboten, Einkäufe zu erledigen“, dankte der Mann für diese solidarische Unterstützung. „Natürlich hoffe ich, dass auch andere Betroffene von einem schweren Verlauf verschont bleiben.“

Insgesamt befanden sich in der vorigen Woche im Saale-Orla-Kreis rund 100 Menschen in der vorsorglichen Quarantäne, derzeit sind es 45.