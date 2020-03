Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahne des FC Erzgebirge Aue in Lichtenbrunn gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonnabend, 7. März, eine Fan-Fahne des FC Erzgebirge Aue gestohlen. Diese – in den Farben lila und weiß gehalten – war an einem Einfamilienhaus in Lichtenbrunn bei Bad Lobenstein angebracht.

Hinweise nimmt die Polizei-Inspektion Saale-Orla unter Telefon 03663/4310 entgegen.