Bad Lobenstein/Unterlemnitz. Eine Peugeot-Fahrerin war offensichtlich abgelenkt, sodass sie die Schrankenanlage am Bahnübergang Bad Lobenstein und Unterlemnitz übersehen hatte.

Fahrerin stößt mit Halbschranke bei Bad Lobenstein zusammen

Am Sonntagnachmittag kam es am Bahnübergang zwischen Bad Lobenstein und Unterlemnitz zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Peugeot-Fahrerin war offensichtlich in ein Gespräch mit ihrem Beifahrer vertieft, sodass sie die rotlicht-zeigende Schrankenanlage übersehen hatte.

Trotzdem versuchte die Fahrerin den halbseitig beschrankten Bahnübergang zu überqueren. In diesem Moment ging jedoch hinter ihrem PKW die Schranke herunter. Als die Fahrzeugführerin dies bemerkte machte sie mittig auf den Gleisen eine Vollbremsung und fuhr rückwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der bereits heruntergelassenen Schranke hinter ihrem Fahrzeug.

Wie die Polizei mitteilte, konnte ein hinzugerufener Techniker keine betrieblichen Einschränkungen feststellen, sodass an der Halbschranke lediglich Sachschaden entstand. Ebenfalls beschädigt wurde das Heck des Peugeots. Die Beschuldigte muss sich aufgrund des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

