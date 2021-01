Fahrerin "vollgetankt" in Ebersdorf unterwegs

Nicht schlecht staunten die Polizisten, als sie am Sonntag gegen 15.20 Uhr zu einem aus Ebersdorf gemeldeten Verkehrsunfall fuhren. In der Straße An der Linde sahen sie zunächst einen Pkw Ford, der sich auf einem mit Schnee bedeckten Hang neben der Fahrbahn festgefahren hatte. Augenscheinlich waren die Böschung und eine in der Nähe befindliche Laterne von dem Auto beschädigt worden.

Wert von 2,35 Promille

Bei der 60-jährigen Autofahrerin wurde laut Polizeibericht deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Also gab es folgerichtig einen Test, der den stolzen Wert von 2,35 Promille anzeigte. Durch sofortige Ermittlungen im näheren Umfeld konnte eine zweite Unfallstelle an der Ecke Empestraße/Am Pfaffenhügel festgestellt werden. Dort war offenbar die Ford-Fahrerin zuvor gegen das Zaunsfeld einer ansässigen Firma gefahren und hatte sich anschließend pflichtwidrig entfernt.

Einlieferung ins Krankenhaus

Das Auto musste abgeschleppt werden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die 60-jährige Frau stationär im Krankenhaus aufgenommen. Dort folgte zudem zwecks Beweissicherung eine gerichtsverwertbare Blutentnahme. Der Führerschein ist sichergestellt worden. Gegen die Frau laufen nunmehr zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht und einer Trunkenheitsfahrt.

Pech im Glücksmühlenweg

Bereits am Freitag hatte ein 46-jähriger Autofahrer Pech, als er zur Mittagszeit im Glücksmühlenweg in Schleiz in eine Polizeikontrolle geriet. Auch er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Festgestellt wurde ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille. Es folgten eine Strafanzeige, die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel sowie eine Blutentnahme.