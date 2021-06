Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Fahrraddiebstahl in Harra.

Fahrräder in Harra gestohlen

Harra Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib der Beute.

Hochwertige Fahrräder sind die Beute unbekannter Diebe in Harra geworden. Allerdings war ihnen die Tat offenbar leicht gemacht worden.

Räder der Marke "Cube"

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war sie am Mittwoch gegen 18.40 Uhr darüber informiert worden, dass aus einem Gemeinschaftsraum im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Tiergarten zwei Fahrräder der Marke "Cube" sowie einen Miniroller der Marke "Schildkröt" verschwanden. Der Gemeinschaftsraum war nicht verschlossen gewesen.

Keine Angaben zur Tatzeit

Die genaue Zeit des Diebstahls ist nicht bekannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder oder Hinweise zum Verbleib der Beute geben kann, möchte sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla wenden (Telefon 03663/4310).