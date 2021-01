Falschbehauptung zur Aufnahme von Notfallpatienten aus Saale-Orla-Kreis

Mehrere Krankenhäuser in Ostthüringen würden die Aufnahme von Notfall-Patienten aus dem Saale-Orla-Kreis verweigern. Diese Behauptung stellt eine Facebook-Nutzerin im Internet auf. Nachfragen unserer Redaktion haben allerdings ergeben, dass es sich hierbei offenbar lediglich um üble Stimmungsmache handelt.

Anonymer Hausarzt

"War heute bei meinem Hausarzt", schreibt die Facebook-Nutzerin aus Walsburg, die nach eigenen Angaben über eine Leiharbeitsfirma selbst in Krankenhäusern tätig wäre. Schon in der Vergangenheit fiel die Frau immer wieder mit teils derben Sprüchen auf. Nun habe sie bei ihrem Hausarzt "verschiedene Sachen erfahren". Unter anderem, dass die Krankenhäuser in Saalfeld, Pößneck, Jena und Gera keine Notfälle aus dem Saale-Orla-Kreis aufnehmen würden. In diesem Zusammenhang werfe sie den Landräten in Schleiz und Greiz und dem Bürgermeister von Schleiz "vorsätzliche Körperverletzung" vor. Diesen Personenkreis bezeichnet sie als "Schwachköpfe", die mit dem Leben von Patienten spielen würden. Offenbar sieht die Frau bei den politischen Amtsträgern die Verantwortlichkeit für die gegenwärtigen Zustände um das Krankenhaus in Schleiz. Den angeblichen Hausarzt teilte die Frau auf Anfrage unserer Redaktion nicht mit.

Weiterverlegung ist möglich

Recherchen unserer Redaktion haben indes ergeben, dass die Behauptung zur Verweigerung der Aufnahme von Notfallpatienten schlichtweg falsch ist. Aus der Rettungsleitstelle in Gera war zu erfahren, dass keinerlei Hinweise diesbezüglich aus den genannten Krankenhäusern vorliegen würden. Auch von Rettungssanitätern konnten die Behauptungen der Frau nicht bestätigt werden. Am Sonntag war sogar erst ein Patient in Saalfeld eingeliefert worden. Es wird vielmehr darauf verwiesen, dass in einer Notfallsituation die erforderliche medizinische Erstversorgung in jedem Fall zu gewährleisten sei. Nicht ausgeschlossen wäre unterdessen eine spätere Weiterverlegung von Patienten.

Aufnahmearzt entscheidet

Etwas anders verhält es sich, wenn Patienten mit der Einweisung eines Arztes in der Notfallaufnahme erscheinen. Dann obliege es noch immer dem Aufnahmearzt einzuschätzen, ob tatsächlich ein Notfall vorliegt. Hierbei könne es durchaus vorkommen, dass Patienten abgewiesen werden, beispielsweise wenn die in der Einweisung aufgeführten Beschwerden schon seit längerer Zeit vorliegen. Bekannt ist auch, dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verschiedene Krankenhäuser kurzfristig an Kapazitätsgrenzen gelangen können. Im Dezember hatte unsere Zeitung von der Schilderung des DRK-Kreisvorsitzenden Ralf Adam berichtet, wonach an einem Wochenende von zehn Krankenhäusern Absagen erteilt worden waren bevor ein Notfallpatient im elften Krankenhaus untergebracht werden konnte.

Fakenews über Norwegen

Merkwürdigerweise gehört besagte Facebook-Nutzerin wiederum ausgerechnet zum Kreis der Corona-Verharmloser, wie ein Blick auf ihre Veröffentlichungen zeigt. Demnach seien lediglich "die Medien das Virus". Zudem teilte sie jüngst unter anderem die Falschmeldung, wonach Norwegen ein Impfverbot für den Biontech-Impfstoff verhängt habe. Dabei gab es dort lediglich eine Impfwarnung für eine bestimmte Personengruppe, da es nach Ansicht der Norwegian Medicines Agency Risiken für schwer erkrankte und gebrechliche Menschen im Alter über 80 Jahren geben könnte, wenn ansonsten harmlose Nebenwirkungen eine schwere Reaktion auslösen. Die norwegische Arzneimittelbehörde hatte auch deutlich gemacht, dass die bislang aufgetretenen Fälle nicht weiter beunruhigend seien.

Bösartige "Enten"