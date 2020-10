Fausthiebe und Fußtritte nach „Trichtersaufen“ in Saalburg

Derartige Gewaltexzesse sind die Ausnahme beim Musikfestival „SonneMondSterne“: Im vorigen Jahr wurde dort ein junger Gast von einem Mann aus Lohsa in Sachsen mit Fäusten und Fußtritten traktiert, dass das Opfer Verletzungen am Kiefer davontrug sowie bis heute an posttraumatischen Störungen leidet. Der Täter hatte sich jetzt am Amtsgericht in Bad Lobenstein zu verantworten.

Dem 31-jährigen Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Mit den Fäusten soll er auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben, so dass dieses von einer Bank stürzte. Dann folgten mehrere Fußtritte, geht aus der Anklageschrift hervor. Der Angeklagte kann sich die ihm vorgeworfene Tat nicht erklären. „Das passt gar nicht zu mir“, sagt er, „ich bin eher einer, der dazwischengeht, wenn es mal Stress gibt.“ Während des Festivals habe man auf dem Campingplatz verschiedene Trinkspiele wie „Trichtersaufen“ gemacht, beschreibt er den Aufenthalt mit seinen Kumpels. „Wir waren jeden Tag voll bis obenhin.“

Zum Gespräch beisammengesessen

Irgendwann früh war die Polizei an seinem Zelt erschienen und habe ihn zur Vernehmung mitgenommen, erzählt der Angeklagte. Als Zeuge schildert das Opfer, ein 24-jähriger Student aus einem Dorf in Schleswig-Holstein, was passiert ist. Mit seiner Freundin sei er auf dem Festival gewesen und mit der Nachbarschaft auf dem Campingplatz ins Gespräch gekommen. Man habe beisammengesessen und verschiedene Themen wie die politische Situation in den USA diskutiert. „Auf mich wirkte er nicht sehr betrunken“, erinnert sich der Zeuge an den Zustand des Angeklagten. Bevor dieser in seinem Zelt verschwand, habe man sich per Handschlag verabschiedet und sogar noch Telefonnummern ausgetauscht.

Unklar, ob Täter Schuhe trug

Mit anderen aus der Runde saß man weiter vom Zelt und unterhielt sich, als irgendwann plötzlich der Angeklagte aus seinem Zelt gekommen sei, sofort mit den Fäusten ins Gesicht schlug und dann mit den Füßen gegen Kopf und Oberkörper trat. „Ich war fünf Jahre auf Leistungsniveau Boxer und hatte noch eine professionelle Abwehrhaltung einnehmen können“, schildert der Zeuge. Ansonsten wären die Verletzungen wohl noch weit schlimmer ausgefallen. Ob der Täter bei den Tritten Schuhe trug, daran kann sich keiner erinnern. Juristisch ist dies entscheidend für die Frage, ob eine besondere Gefährlichkeit bei der Tat gegeben war.

Vorläufige Einstellung gegen Geldauflage

„Es tut mir leid, was ich hier höre ist für mich befremdlich“, beteuert der Angeklagte, dass er keineswegs ein Schläger sei. Dafür spricht auch sein bislang lupenreines Vorstrafenregister. Der Vorsitzende Richter räumt die Möglichkeit ein, das Strafverfahren vorläufig einzustellen mit der Auflage, dass der Angeklagte an sein Opfer 1500 Euro sowie an die Staatskasse 500 Euro binnen sechs Monaten zahlt. Dann könne von einer Verurteilung abgesehen werden und der Mann bliebe weiterhin ohne Vorstrafe. Staatsanwaltschaft und der Angeklagte stimmten zu.