Feuerwehr-Verband ist nach Vorfällen in Bad Lobenstein und Wurzbach alarmiert

Die jüngsten Veröffentlichungen über rechtsextreme, rassistische und menschenverachtende Chatverläufe unter Feuerwehr-Mitgliedern ziehen Kreise. Neben drohenden strafrechtlichen Konsequenzen, über die Strafverfolgungsbehörden zu entscheiden haben, ist auch der Thüringer Feuerwehr-Verband alarmiert.

„Der Thüringer Feuerwehr-Verband prüft gegenwärtig, ob betroffene Personen – soweit bekannt – Auszeichnungen unseres Verbandes oder der Thüringer Jugendfeuerwehr erhalten haben. Sollten sich die Anschuldigungen bestätigen, werden diese entzogen“, kündigt Vorstandsvorsitzender Karsten Utterodt an.

Entzug von Qualifikationen

Zudem werde geprüft, ob beteiligte Personen aus der Feuerwehr an Lehrgängen zum Erwerb der Jugendleitercard teilgenommen haben. Sollte dies der Fall sein, werde deren Entzug veranlasst. Dies betreffe gegebenenfalls auch weitere über den Thüringer Feuerwehr-Verband erworbene Qualifikationen. Zudem könne die Thüringer Jugendfeuerwehr die betreffenden Kameraden für die Teilnahme an weiteren Lehrgängen sperren. „Das sind derzeit laufende Verfahren“, weist Utterodt daraufhin, dass Ermittlungsergebnisse abzuwarten seien.

Novum bei Thüringer Wehren

Die Vorfälle bei den Feuerwehren Bad Lobenstein und Wurzbach stellen aus der Sicht der Verbandes derzeit ein Novum dar. Zwar habe es in der Vergangenheit schon Vorgänge mit rechtem Hintergrund gegeben. Doch zu den jetzt öffentlich gewordenen Chat-Inhalten sagt Utterodt: „Vergleichbare Vorgänge bei Thüringer Feuerwehren sind mir derzeit nicht bekannt.“ Dies werde auch nicht ohne weiteres hingenommen. Insbesondere weist der Verbandsvorsitzende auf mögliche Hilfeangebote hin, die es in Thüringen gebe.

Projektteam steht bereit

„Der Thüringer Feuerwehr-Verband hat ein für solche Fälle vorgesehenes Standardprozedere gestartet“, lässt Utterodt wissen. Demnach trage der Verband jetzt zunächst alle verfügbaren Informationen zusammen und werde dann mit seinem auf solche Fälle spezialisierten Projektteam „Einmischen, Mitmachen, Verantwortung übernehmen“ ein Unterstützungsangebot an die Bürgermeister als Dienstherrn und an die betroffene Feuerwehr unterbreiten. Je nach Bedarf könne der Verband dann auf sein eigenes Netzwerk an Beratern oder externe Berater wie von der Mobilen Beratung in Thüringen (Mobit) zurückgreifen. „Die Aufarbeitung solcher Fälle dauert in der Regel einige Zeit“, verdeutlich Utterodt.

Bisher vor allem präventiv tätig

Darüber hinaus verständige man sich mit dem zuständigen Innenministerium. „Der Thüringer Feuerwehr-Verband ist in diesem Bereich seit mehr als zehn Jahren vor allem präventiv tätig“, betont Utterodt. Alle Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer, die eine Jugendleitercard bei der Thüringer Jugendfeuerwehr erwerben, erhalten demnach im Rahmen ihrer Ausbildung eine Schulungseinheit zum Thema „Rechtsextremismus“ und eine umfassende Handlungsempfehlung. An der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule führen zudem seit 2012 die Projektreferenten eine entsprechende Lehreinheit im Rahmen des Lehrgangs „Leiter einer Feuerwehr“, dem Laufbahnlehrgang für hauptamtliche Kräfte und bei Fortbildungsseminaren durch.

Frühzeitige Sensibilisierung

Nicht zuletzt verweist Utterodt auf das zur Verfügung stehende Projekt des Thüringer Feuerwehr-Verbandes „Einmischen, Mitmachen, Verantwortung übernehmen“, mit dem für Stammtischparolen, verdeckte Codes und Symbole extremistischer Gruppierungen sowie Merkmale des Rechtspopulismus sensibilisiert werde. So habe es auch schon Schulungseinheiten zusammen mit einem Rechtsextremismus-Experten bei allen Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr Erfurt gegeben.

Bürgermeister jetzt gefordert

Statt Kritik an der Veröffentlichung der Vorfälle zu üben, sind die Bürgermeister als Dienstherren der freiwilligen Feuerwehren nun gefordert, sich mit den Inhalten zu befassen und in den Reihen der Ehrenämtler für Klarheit zu sorgen. Denn „Unterstützung“ kommt momentan ausgerechnet vom rechten Rand. AfD-Landtagsmitglied Stefan Möller verbreitete bereits die Falschmeldung, dass die Ermittlungsverfahren bei der Bad Lobensteiner Wehr eingestellt seien. Daher wolle er jetzt „der Sache nachgehen“, ob die Hausdurchsuchungen rechtmäßig waren. Möller ignoriert, dass nur ein Ermittlungsverfahren eingestellt worden war, während eins mit einem Strafbefehl endete und eins noch am Laufen ist.

