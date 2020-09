Produktionsleiter Roland Wirth erklärt Landrat Thomas Fügmann und Bürgermeister Volker Ortwig (von rechts) bei einem Betriebsrundgang verschiedene Verfahrenstechniken bei der Firma ETM in Schönbrunn.

Schönbrunn. Der Umbruch in der Automobilindustrie und die Coronakrise sind als besondere Herausforderungen bei ETM in Schönbrunn zu meistern.

Firma ETM in Schönbrunn stellt sich dem Strukturwandel

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens Engineering Technologie Marketing (ETM) in Schönbrunn angesichts des Strukturwandels in der Automobilindustrie sowie der zusätzlichen Herausforderungen aufgrund der Coronapandemie stand im Mittelpunkt eines Besuchs von Landrat Thomas Fügmann (CDU). Am Ende der Gespräche sowie eines Betriebsrundgangs gab’s ein positives Fazit.