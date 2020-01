Floßteich bei Titschendorf soll vermessen werden

Am Floßteich bei Titschendorf wird derzeit das Wasser abgelassen. Das Gewässer soll exakt vermessen werden. Zudem erfolgen Prüfungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit des Staudamms.

Weiteres trockenes Jahr befürchtet

Es liegt derzeit nur eine hauchdünne Schneedecke auf dem Damm entlang des Floßteiches. Doch das Weiß ist allein etwas fürs Auge. Wintersport war in dem ansonsten bei Skilangläufern sehr beliebten Waldgebiet in diesem Winter noch nicht möglich gewesen. Der ausbleibende Schnee gibt, so befürchtet es unter anderem Markus Meyer, einen Vorgeschmack auf die anhaltende Trockenheit, die in diesem Jahr erneut bevorstehen könnte. Der Leiter der Niederlassung Sachsen/Thüringen der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) hat sich mit Revierförster Jan Arnold am Floßteich getroffen, weil dort schon jetzt Vorsorgemaßnahmen getroffen werden.

Reserve für Löschwasser

Beim Floßteich handelt es sich um die Löschwasserentnahmestelle „SOK 7139“, ist auf einem Schild zu lesen. Doch wie viel Wasser steht dort eigentlich im Ernstfall zur Verfügung? Um das zu klären, soll der Teich jetzt erstmals komplett vermessen werden. „In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde wird der Teich geleert“, erklärt Meyer. Seit dieser Woche senkt sich langsam der Pegel, nicht mehr als 20 Zentimeter pro Tag. Ein Ingenieurbüro werde dann die exakte Vermessung vornehmen, aus der sich das Fassungsvermögen ermitteln lässt. Sobald wie nur möglich soll dann wieder mit dem Anstauen begonnen werden. „Wir möchten sichere Informationen darüber haben, über welche Wassermenge wir hier verfügen“, erklärt Meyer zu der Art „Grundlagenforschung“, die derzeit betrieben werde.

Der Floßteich gehört zu den ausgeschilderten Löschwasserentnahmestellen. Foto: Peter Hagen

Damm wird auf Schäden untersucht

Zwei Zuläufe aus dem Grunzebach und dem Pfaffenbach gibt es für den Floßteich, der seit 2015 von der BVVG bewirtschaftet wird. Womit auch die Verkehrssicherungspflicht übernommen worden ist. Diesbezüglich soll nun zudem eingehend untersucht werden, ob es Schäden an dem Damm gibt, der auf Anraten eines Bauingenieurs für das Befahren mit schwereren Fahrzeugen gesperrt worden war. „Über einen intensiven Austausch vor Ort ist zu klären, was gemacht werden muss“, blickt Meyer über den Damm und hält es beispielsweise für erforderlich, dass schwere Bäume, die fast direkt aus dem Damm wachsen, vorsorglich entfernt werden. Zudem werde wieder ein richtiges Schiebewerk eingebaut, um den Wasserstand leichter regulieren zu können.

Seinen Namen hat der Floßteich aus der Zeit, als mit diesem noch die Flößerei entlang der Rodach gesteuert werden konnte. Angestautes Wasser war bei Bedarf in die Rodach abgelassen worden und ermöglichte die Flößerei bis zum Main.