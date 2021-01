Flucht durchs Fenster in Schleiz

Schleiz Ein mutmaßlicher Ladendieb hatte nicht lange Freude an der Beute. In einer Hecke war Endstation.

Als Schnapsidee entpuppte es sich für einen mutmaßlichen Ladendieb, mit unbezahlter Ware davonzuschleichen und dann auch noch mit einem Sprung aus dem Fenster vor der Polizei flüchten zu wollen.

Am Donnerstagabend passierte ein 33-Jähriger den Kassenbereich eines Supermarktes in Schleiz, ohne die sich in seinem Besitz befindliche Flasche Schnaps zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, begab sich der Mann anschließend in seine Wohnung. Als dort die Besatzung einer Polizeistreife kurz danach eintraf, flüchtete der Mann, der zwischenzeitlich die Kleidung gewechselt hatte, durch ein Zimmerfenster. Anschließend versteckte er sich in einer angrenzenden Hecke. Dort konnte er allerdings durch die Polizisten festgestellt werden. Neben dem Diebesgut aus dem Einkaufsmarkt wurde in der Wohnung des Mannes zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.