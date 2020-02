Förderung des kulturellen Leben in den Ortsteilen

Viel Arbeit liegt hinter der noch jungen Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. Vor allem der verwaltungstechnische Aufwand war im vergangenen Jahr enorm. Aber auch 2020 hat die Kommune einiges vor.

„Ich verstehe, dass viele Bürger glauben, wir haben im vergangenen Jahr kaum etwas geschafft“, sagt Bürgermeister Peter Keller (FWR). Man müsse aber bedenken, dass die Verwaltung 2019 einiges zu tun hatte. Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig fusionierten am 1. Januar 2019. Bis zur Kommunalwahl übernahm eine Übergangsverwaltung die Amtsgeschäfte. Dafür mussten die verwaltungstechnischen Grundlagen geschaffen werden, erst für den Übergang und dann für die Zeit danach. „Die verschiedenen Ortsrechte mussten harmonisiert zudem eine neue Hauptsatzung erstellt werden“, erklärt Peter Keller.

Im zweiten Halbjahr wurde die Arbeit auch nicht weniger. Denn der Haushalt 2019 musste erarbeitet und beschlossen werden. Fast zeitgleich wurde der Haushalt 2020 erstellt. Auch dieser wurde noch im vergangen Jahr beschlossen. „Derzeit wird er noch geprüft“, berichtet der Bürgermeister der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig.

„Wir haben im vergangenen Jahr große Fortschritte gemacht“, ist sich Peter Keller sicher. Vor allem was den Zusammenschluss der verschiedenen Ortsteile betrifft. Rosenthal am Rennsteig wächst langsam zusammen. „Aber jeder Ort soll seine eigene Identität bewahren“, fügt Gemeinderatsmitglied Harald Däumer (FWR) hinzu.

Dieser Herausforderung wollen sich Gemeindeverwaltung und Gemeinderat auch in diesem Jahr stellen. „Wir wollen nun die Planung beginnen, um an dem Programm der Dorferneuerung teilzunehmen“, erläutert Peter Keller. Um den Antrag zur Aufnahme stellen zu können, benötigt es viele Monate an Vorarbeiten. „Wir müssen zunächst eine Aufstellung erstellen, wo es in den Ortsteilen Investitionsbedarf gibt“, erklärt Peter Keller. Aber auch die Bürger können bei geplanten Einwohnerversammlungen Anregungen geben.

Nach den Vorstellungen des Bürgermeisters könnte im Rahmen der Dorferneuerung auch das Projekt „Dorfgemeinschaftshaus“ realisiert werden. „In fast allen Ortsteilen gibt es Gemeinderäume oder Gebäude, in denen sich Vereine und andere Gruppen treffen“, sagt er. Diese Tradition soll mit Sanierungen erhalten bleiben. Aber auch neue Möglichkeiten sollen geschaffen werden. Beispielsweise übernimmt die Gemeinde in Birkenhügel die ehemalige Gaststätte mit dazugehörigem Saal. „Das Gebäude gehört eigentlich schon der Kommune, aber wir haben das Gasthaus verpachtet“, erzählt Peter Keller. Da der Vertrag in einigen Wochen ausläuft, soll nun dort unter anderem das neue Domizil des Jugendclubs entstehen.

„Unser Ziel ist es, das kulturelle und soziale Leben in den Ortsteilen aufzuwerten“, so Peter Keller. Das gehe natürlich nicht alles auf einmal. „Aber Stück für Stück wollen wir diese Aufgabe angehen.“

