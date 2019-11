Einen nicht ungefährlichen Einsatz musste die Bad Lobensteiner Feuerwehr am Donnerstag in der Kurstadt leisten, als sie gegen 11.30 Uhr ausrückten. Bei der Vorbereitung für Vermessungsarbeiten hatten Arbeiter einen Stahlnagel in die Grünfläche zwischen Gehweg und Fahrbahn am Teichdamm in den Erdboden gerammt und dabei eine Gasleitung getroffen.

Gas tritt aus der beschädigten Leitung heraus und wirbelt Sand auf. Foto: Oliver Nowak