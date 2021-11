Gegen die Mittelleitplanke auf der A9 geknallt

Bad Lobenstein. Ein Autofahrer unterschätzte die glatte Fahrbahn bei Bad Lobenstein.

Am Sonntagmorgen geriet ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Autobahn 9 ins Schleudern und stieß gegen die Mittelleitplanke. Er war zwischen der Landesgrenze zu Bayern und der Anschlussstelle Bad Lobenstein in Richtung Berlin unterwegs, heißt es in der Mitteilung der Autobahnpolizei. Der Pkw sei dann quer auf der Fahrbahn stehen geblieben. Die Autobahnpolizisten zogen den Pkw anschließend auf den Standstreifen. Der Unfallschaden werde auf 5000 Euro geschätzt. Gegen 10 Uhr am Sonntagvormittag wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

