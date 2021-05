Gegenstände auf Straße geworfen, Gebäude beschmiert und Verwüstungen hinterlassen

Unbekannte hinterließen in Bad Lobenstein eine Spur der Verwüstung (Symbolfoto).

Bad Lobenstein. Unbekannte haben in Bad Lobenstein eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Bad Lobenstein unter anderem Sperrgitter, Warnbaken und Leitpfosten auf die Poststraße in Richtung Unterlemnitz geworfen beziehungsweise gestellt.

Wie die Polizei mitteilt, stellte sie auch mehrere Graffitischmiereien und Verwüstungen auf einem Betriebsgelände in der Nähe fest.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) entgegen.