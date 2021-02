Unterlemnitz Matthias Spörl in Unterlemnitz hat das Unternehmen Moch & Gleich übernommen.

Generationswechsel bei Handwerksbetrieb in Bad Lobenstein

Generationswechsel bei einer der ältesten GmbH in Thüringen: Peter Moch aus Bad Lobenstein hat sein Unternehmen an Matthias Spörl aus Unterlemnitz übergeben. Vor über 30 Jahren war der Handwerksbetrieb gestartet, zu dessen Serviceleistungen heute alles gehört, was mit Heizung, Sanitäranlagen und Energietechnik zu tun hat.