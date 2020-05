Ein angeblicher Wohnungsbrand in Bad Lobenstein am Weg der Freundschaft hat am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst.

Großeinsatz wegen verbranntem Essen

Ein angeblicher Wohnungsbrand in Bad Lobenstein am Weg der Freundschaft hat am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Die Feuerwehren unter anderem aus Bad Lobenstein, Ebersdorf, Wurzbach und Lichtenbrunn waren vor Ort. Da zunächst die Gefahrenlage unklar war, wurde auch die Drehleiter aus Schleiz hinzugerufen. Es stellte sich aber schnell heraus, dass in einer Wohnung lediglich das Essen auf dem Herd vergessen worden war. Der angebrannte Topf wurde fachmännisch von den Einsatzkräften entsorgt. Die Schleizer Feuerwehr wurde noch auf dem Weg in die Kurstadt zurückbeordert.