Grünes Licht für Sanierung des Bahnhofs in Bad Lobenstein

Auch in diesem Jahr sollen in Bad Lobenstein einige wichtige Baumaßnahmen umgesetzt werden. Obgleich das öffentliche Leben seit Wochen coronabedingt nahezu lahmgelegt ist, laufen im Rathaus wichtige Vorbereitungen für Investitionsvorhaben. Insbesondere am Haushalt wird eifrig gearbeitet.

Im Januar gab es eine Sitzung des Hauptausschusses, die ganz kurz gehalten worden war, wie Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) mitteilt. Eine für diesen Monat geplante Stadtratssitzung ist vorsorglich abgesagt worden. Am 23. Februar soll sich der Stadtrat treffen, um unter anderem den Kommunalhaushalt zu beraten, der dann im März beschlossen werden könnte. So lange bleibt die Stadt in der vorläufigen Haushaltsführung, die nur Ausgaben für Pflichtaufgaben und angefangene Projekte zulässt.

Sorgenkind Ardesia-Therme

Der Entwurf sei nochmals komplett überarbeitet worden. "Es ändert sich ja ständig alles", weist Weigelt auf die besonderen Herausforderungen in der gegenwärtigen Zeit hin. Verärgert hat ihn, dass das Land nicht alle Zusagen einhalte. Beispielsweise würden die Sonderzuweisungen für Kurorte nun nicht nach den Übernachtungszahlen von 2019 berechnet, sondern das Jahr 2020 herangezogen. "Da war die Median-Klinik einen Monat geschlossen", erklärt Weigelt die Konsequenzen. In anderen Thüringer Kurorten hingegen seien die Kliniken durchgängig betrieben worden. Das schaffe nun Ungerechtigkeiten. Da es sich bei dem Kurlastenausgleich um eine Art "Gewerbesteuerkompensationsausgleich" handele, erwarte Weigelt hierbei eine fairere Verteilung. "Wie sollen wir die Ardesia-Therme über Wasser halten?", fragt der Bürgermeister. Denn auch diese Einrichtung war in der wichtigsten Einnahmezeit des Jahres geschlossen worden. Zudem sieht Weigelt in der Therme "die größte touristische Einrichtung im Saale-Orla-Kreis und bis in die Nachbarlandkreise hinein". Aber bei der Finanzierung werde "die Stadt alleine gelassen".

Baustart dieses Jahr geplant

Freude löste unterdessen eine Mail aus Erfurt aus, mit der die Zusage von Fördermitteln für die Sanierung des Bad Lobensteiner Bahnhofsgebäudes mitgeteilt worden ist. Rund 2,5 Millionen Euro sind für dieses Bauvorhaben veranschlagt, von denen zwei Millionen Euro durch Fördermittel abgedeckt werden sollen. Als attraktiver Ankunftsort sollen in dem Gebäude unter anderem ein kleines Hostel, Ausstellungsräume, ein Café sowie Ticket- und Informationsschalter des Nahverkehrsunternehmens Kombus eingerichtet werden. Zudem wird es in dem Haus, an dem Bus und Bahn eng verknüpft sind, dringend benötigte öffentliche Toiletten geben. Noch in diesem Jahr soll mit der Bauausführung begonnen werden.

Fassade am Parkpavillon

Zu den weiteren wichtigen städtischen Vorhaben, die trotz angespannter Finanzlage umgesetzt werden sollen, gehört beispielsweise die Sanierung von Fassade und Fenstern am Parkpavillon, wo zudem die äußere Treppenanlage erneuert werden muss. Planung und Ausschreibung für den Fortgang der Sanierungsarbeiten am Neuen Schloss seien ebenfalls weitgehend fertiggestellt. "Hier warten wir auf den Fördermittelbescheid des Landes Thüringen", teilt Weigelt mit. Noch keine endgültige Entscheidung sei darüber gefallen, inwiefern in diesem Jahr der Bau eines Bürgerhauses in Lichtenbrunn in Angriff genommen werden kann.