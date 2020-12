Gürtel enger schnallen

Die finanzielle Lage der Gemeinde Remptendorf ist nicht mehr ganz so rosig wie in den vergangenen Jahren. Die Corona-Krise und die daraus resultierenden fehlenden Einnahmen durch die Gewerbesteuer haben die Kommune vor einige Herausforderungen gestellt. Und diese werden auch im kommenden Jahr eine wichtige Rolle spielen. „Wir müssen den Gürtel ein wenig enger schnallen“, sagt Remptendorfs Bürgermeister Thomas Franke (CDU) auf Nachfrage.

Thomas Franke, Bürgermeister der Gemeinde Remptendorf (CDU) Foto: Matthias Creutzberg

Rücklage wieder aufstocken

Der Haushaltsplan für 2021 ist in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit je rund 5,3 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit je 586.600 Euro ausgeglichen. Ein Kostenfaktor im Bereich Ausgaben ist die Tilgung eines Kredits in Höhe von 35.000 Euro pro Jahr. Die Gemeinde Remptendorf war seit November 2012 schuldenfrei. Das sollte eigentlich auch so bleiben, aber der Unimog des Bauhofes war in die Jahre gekommen. Die Reparaturkosten waren aber unerwartet hoch, sodass der Kauf eines gebrauchten Ersatzfahrzeuges notwendig wurde. Aber auch weitere nicht kalkulierbare Ausgaben kamen in diesem Jahr auf die Gemeinde zu. Daher musste nicht nur der Kredit in Höhe von 175.000 Euro aufgenommen, sondern auch 100.000 Euro aus der Rücklage der Gemeinde entnommen werden. Damit verfügt die Kommune nach vorläufiger Planung zum Jahresende über keine allgemeine Rücklage mehr. Jedoch sind im kommenden Jahr wieder Zuführungen in Höhe von 128.400 Euro zur allgemeinen Rücklage geplant.

Dazu kommt noch die große Variable, die vielen Kommunen Kopfzerbrechen bereitet, auch in Remptendorf: die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen. Remptendorf muss dabei mit Rück- aber auch mit Nachzahlungen rechnen. Auch die Höhe der Kreisumlage stehe noch nicht fest, da der Saale-Orla-Kreis noch keinen Haushalt für 2021 beschlossen hat. Mit einem Schreiben vom 5. Oktober sei aber darüber informiert, dass um den Haushaltsausgleich 2021 erreichen zu können, eine Erhöhung des Kreisumlagesolls und des Hebesatzes der Kreisumlage gegenüber 2020 unumgänglich ist. Für 2021 wird von 47,8 bis 49 Prozent ausgegangen.

Großprojekte abgeschlossen

Die kostenintensiven Ausgaben für Großprojekte, wie die Sanierung der Ruppersdorfer Turnhalle oder die Sanierung der Schleizer Straße in Remptendorf, entfallen für das kommende Jahr. Offen bleibt aber immer noch die Frage, ob und in welcher Höhe Remptendorf in diesem Jahr Ausgleichszahlungen für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erhalten wird. „Wir haben zwar noch nichts schriftlich“, so Thomas Franke. „Aber wir gehen davon aus, dass wir etwas erhalten werden.“

Neuer Standort für Rettungswache

Zudem bildet die geplante Errichtung eines neuen Rettungswache-Standorts in der Gemeinde Remptendorf einen noch unklaren Kostenfaktor. Im Sommer wurde eine provisorische Rettungswache im Gebäude der Gemeindeverwaltung Remptendorf eingerichtet. Der eigentliche Standort muss erst noch eingerichtet werden. Die Entscheidung fiel für das ehemalige Sportlerheim Liebschütz/Liebengrün. Für die Planung des notwendigen Um- und Ausbaus wurden zunächst 10.000 Euro im Haushalt 2021 eingeplant. „Ob es doch mehr werden wird, ist noch unklar“, so Thomas Franke.

Für ihn steht aber schon fest, dass die Gemeinde auch im kommenden Jahr nicht um einen Nachtragshaushalt herum kommen wird. „Die Rückzahlung des Kredits ist zwar finanziell stemmbar“, erklärt er abschließend. „Aber wir werden versuchen, 2021 keinen neuen Kredit aufzunehmen.“

Meine Meinung