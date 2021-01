Gutes Erntejahr 2020, aber gesunkene Nachfrage

Oppurg. Die Silos in Oppurg sind gefüllt.

„Die klimatischen Bedingungen für Elite-Weizen, Qualitätsweizen und Braugerste sind in Thüringen sehr gut“, sagt Matthias Schein, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Oppurg. Wenig Niederschläge bedeuten zwar weniger Ertrag, aber dafür umso höhere Qualität – vereinfacht ausgedrückt. Der hochwertige Weizen sei daher beliebt bei den Kunden, die auch Spezialteige anfertigen, wie für Pizzen, Burger-Brötchen und Stollen. Die Gerste sei außerdem bei bayrischen Brauereien gefragt. Normalerweise. Allerdings sei 2020 die Nachfrage bei beiden Getreidesorten, die das Agrarunternehmen anbaut, eher gering gewesen. Dabei könne man von einem guten Erntejahr sprechen. Aber: „Nun liegt es im Silo“, sagt Schein. „Tja, die Braugerste... Das ist ein heißes Pflaster“, sagt er mit einigem Stirnrunzeln. Zwar sei der Bierabsatz, nicht zu verwechseln mit dem stetig sinkenden Pro-Kopf-Verbrauch, wider Erwarten gestiegen, doch der Verkauf der Oppurger Gerste sei ein Problem. „Wir hatten viel geerntet, was zunächst gut war, aber die Qualität war letztlich sehr inhomogen. Das finden die Brauer nicht so gut“, sagt er.

Mit den Ernteerträgen des Weizen könne man, im Gegensatz zu den eher trockenen Jahren 2018 und 2019, auch zufrieden sein. Die Agrargenossenschaft konnte 1800 Tonnen von den Feldern holen. Aber: „Wir sind schätzungsweise vier Monate im Rückstand mit den vertraglich vereinbarten Lieferungen“, sagt der Vorsitzende. Das liege ebenfalls an der niedrigen Nachfrage auf dem Markt, denn die Gastronomie ist seit einem Jahr bekanntlich coronabedingt arg gebeutelt. Es wird weniger an Weizen basierten Produkten benötigt. „Es bleibt weiterhin schwierig. Wir wissen auch nicht wie's weitergeht“, blickt er in die unsichere Zukunft.