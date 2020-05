Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handbremse vergessen: Auto bleibt in Bad Lobenstein zwischen zwei Bäumen stecken

Weil der Fahrer eines Renault am Donnerstag in Bad Lobenstein vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, fiel der Wagen eine Böschung hinunter. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Renault-Fahrer gegen 14 Uhr an der Quelle in der Straße der Jugend in Bad Lobenstein angehalten.

Daraufhin fiel das Auto die Böschung hinab und blieb zwischen zwei Bäumen stecken. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Damit das Auto von der Böschung wieder auf die Straße gelangen konnte, musste die K 564 für eine Stunde voll gesperrt werden.

