Friedlicher Sonnenuntergang am Thüringer Meer bei Saalburg. Die Idylle trügt ein wenig. Es gibt einen Streit über die künftige Ausübung des Bürgermeisteramtes.

Die Frage, ob in der Stadt Saalburg-Ebersdorf der Bürgermeister ab dem kommenden Jahr haupt- oder ehrenamtlich tätig sein wird, dürfte in den kommenden Wochen die kommunalpolitischen Diskussionen bestimmen. Der aktuelle Stadtrat hat sich mit einem Beschluss fürs Ehrenamt entschieden, die Befürworter der hauptamtlichen Tätigkeit streben ein Bürgerbegehren an.