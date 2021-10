Die Parkführer vom Schlossparkverein Ebersdorf laden an diesem Sonntag um 14 Uhr zu einem herbstlichen Ausflug ein.

Ebersdorf Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr an der Orangerie.

Der Schlossparkverein Ebersdorf e.V. lädt am kommenden Wochenende wieder zur alljährlichen Herbstführung durch den Schlosspark Ebersdorf ein. Dabei gibt's viel zu sehen und zu erfahren zur fürstlichen Historie des Naturparks.

"Jetzt wird es richtig bunt..."

"Die Bundesgartenschau ist zwar vorbei, aber unser Park ist weiterhin sehenswert, besonders im herbstlichen Gewand", freut sich Falk Herzog, Vorsitzender des Schlossparkvereins, auf den Sonntag ein. Um 14 Uhr ist Treffpunkt an der Orangerie. Während der zweistündigen Führung unter dem Motto "Jetzt wird es richtig bunt..." gibt es interessante Fakten zur Historie des Fürstenhauses Reuß. Zudem lässt sich der Herbst in all seinen Farben erleben und das Fürsten-Grabmal entdecken.

Teilnahme ist kostenfrei

Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei. Der Naturpark war in diesem Jahr einer der Außenstandorte zur Bundesgartenschau gewesen.