High auf Pilzen: Mann beißt Polizisten in den Finger

Im Drogenrausch hat ein Mann bei seiner Festnahme einem Polizisten in den Finger gebissen. Der 32-Jährige aus dem Saale-Orla-Kreis habe zuvor eine unbekannte Menge Fliegenpilze konsumiert, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit.

Dies habe zu einer Psychose geführt. Der Mann habe mit einer Axt die Einrichtung in seinem Elternhaus in Neustadt an der Orla zerstören wollen. Nach der Festnahme wurde er zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Polizist wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Ein Arzt versorgte die Bisswunde. Den Pilzkonsumenten erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung.

