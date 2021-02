Hilferuf aus Ebersdorf: Frühlingsblühern droht der Komposthaufen

Joachim und Mathias Bräuer haben AfD-Landtagsmitglied Uwe Thrum (von rechts) ihre Notlage beschrieben. Darf der Blumenhandel in den nächsten vier Wochen nicht öffnen, droht Zehntausenden Frühlingsblumen im Wert von an die 50.000 Euro der Komposthaufen.

Joachim und Mathias Bräuer verstehen die Welt nicht mehr. In ihrem Ebersdorfer Gärtnereibetrieb sind die Gewächshäuser voll mit Frühlingsblühern. Doch durch den anhaltenden Lockdown droht das meiste auf dem Kompost zu landen. Geradezu verzweifelt wurden Briefe an die Politik geschrieben, an CDU, AfD und Linke. Es ist der Hilferuf aus einem mittelständigen Unternehmen.