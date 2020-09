Im August 2016 war der Treffer-Markt in Saalburg überraschend geschlossen worden. Bemühungen, einen Nachnutzer an diesem Standort zu finden, waren vergeblich.

„Unsere Gäste sind fassungslos, dass so ein Ort wie Saalburg keinen Einkaufsmarkt hat“, berichtet Silvia Post aus ihrem Alltag in der Touristinformation der Stauseestadt. Was ihr in der Regel als Erste-Hilfe-Maßnahme bleibt ist, dass sie Bus-Verbindungen für Einkäufe in Bad Lobenstein oder Schleiz aushändigt. Das soll sich unbedingt ändern.