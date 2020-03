Hoffnung für “SonneMondSterne“ in Saalburg

Dichtgedrängte Massen in den Partyzelten und vor den Bühnen – was beim Musikfestival SonneMondSterne (SMS) ganz selbstverständlich ist, wirkt momentan wie die Erzählung aus einer anderen Welt. Derzeit bleibt aber die Hoffnung, dass die 24. SMS-Auflage wie geplant vom 7. bis 9. August in Saalburg stattfindet.

Man rechne ganz klar damit, das Festival durchführen zu können, beschreibt der Veranstalter die aktuell laufenden Vorbereitungen. Die Künstler seien alle gebucht und die Technik geplant. Der Punkt, an dem das Festival aufgrund des Organisationsaufwandes abgesagt werden müsste, sei noch lange nicht erreicht. „Zurzeit kann kein Mensch und keine Behörde sagen, wie sich das weiterentwickelt“, erklärte Festivalsprecher Uwe Oertel im Gespräch mit unserer Zeitung. Und er hat einen wichtigen Hinweis an alle Festivalfreunde: „Haltet Euch alle an die Regeln, bleibt jetzt zuhause!“ Jeder könne mit seinem persönlichen Verhalten dazu beitragen, die Pandemie bestmöglich einzudämmen.

Kartenvorverkauf ohne Risiko

Der Kartenvorverkauf über das Internet bleibt aufrechterhalten. Und es zeichnet sich ab, dass das Festival auch in diesem Jahr wieder ausverkauft sein könnte. Mitte des Monats waren bereits 25.000 Tickets in den Händen erwartungsvoller Festivalbesucher. Dies wird als ein enormer Vertrauensbeweis gewertet und ist den Veranstaltern derzeit Antrieb, motiviert die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. „Es geht beim Vorverkauf auch niemand ein Risiko ein“, betonte Uwe Oertel. Denn sollte allen Hoffnungen zum Trotz das Festival abgesagt werden müssen, dann werde der Ticketpreis selbstverständlich zurückgezahlt. Die Veranstalter selbst verfolgen aufmerksam die aktuelle Entwicklung und werden in Verbindung mit den Gesundheitsbehörden notwendige Entscheidungen treffen, so die Zusage.

Im Aufgebot der für diesen Sommer geplanten Künstler steht der niederländische Musikproduzent Martin Garrix ganz oben.

Single im Februar erschienen

Ende Februar hatte er seine erste Single dieses Jahres veröffentlicht, im vorigen Jahr soll er weltweit der DJ mit den fünftmeisten Auftritten auf Musikfestivals gewesen sein, obwohl er sogar noch eine Sprunggelenkverletzung auskurieren musste. Zumindest ganz Europa wird auf ihn nachhaltig aufmerksam, wenn die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen wird. Denn für dieses sportliche Großereignis produziert Martin Garrix den offiziellen Song.

Aufgrund der Verschiebung des europäischen Wettbewerbs ins kommende Jahr braucht’s da zwar jetzt etwas mehr Geduld. Aber wenn alles gut geht, ist er wenigstens im August am Thüringer Meer zu erleben.