Bad Lobenstein. Beim „AfD-Bürgerdialog“ unlängst in Bad Lobenstein kritisierte Landtagsmitglied Uwe Thrum unter anderem die steigende Zahl von Studierenden in Thüringen. Zudem sprach er ausschließlich über Ausländerkriminalität. Über die Zerwürfnisse in der eigenen Partei fiel kein Wort. Das war Anlass, ihm im Nachgang einige Fragen zu stellen.

Weshalb hat die steigende Zahl von Studierenden in Thüringen aus Ihrer Sicht einen Makel?

Der uns so wichtige Mittelstand in Thüringen lebt von gut ausgebildeten, wertschöpfenden Mitarbeitern, die im dualen System an unseren Berufsschulen ausgebildet werden. Leider bleiben Ausbildungsplätze im produzierenden Gewerbe viel zu oft unbesetzt. Eine Folge ist der Fachkräftemangel. Wir setzen uns für eine kostenfreie Ausbildung zum Handwerks- und Industriemeister ein, um eine Gleichbehandlung zwischen akademischer- und beruflicher Bildung herzustellen. Vor 30 Jahren gab es in Thüringen 15.000 Studenten, heute sind es 50.000. Trotz dieses gewaltigen Anstieges ist es uns nicht gelungen, genügend Lehrer für die Thüringer Schulen auszubilden und den Ärztemangel an unseren Kliniken und Arztpraxen zu beheben. Wir brauchen also nicht mehr Studenten, sondern ein zielgenaues, den Möglichkeiten des Marktes entsprechendes Heranbilden von jungen Menschen.

Sollte nicht jedem die Entscheidung frei stehen, sich seinen Studienort auszuwählen?

Die AfD tritt grundsätzlich für die freie Wahl des Studienortes ein. Aufgabe der Politik ist es aber auch, mit verbindlichen Entscheidungen das Gemeinwesen zu regulieren.

Mit welchen Maßnahmen möchte die AfD beeinflussen, dass in Thüringen Studierende nach Abschluss ihrem Beruf in Thüringen nachgehen?

Zur Sicherung der flächendeckenden medizinischen Versorgung hat die AfD einen Gesetzentwurf eingebracht, um bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze an Bewerber zu vergeben die sich verpflichten, nach Abschluss des Studiums und der fachärztlichen Weiterbildung für bis zu zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung oder im öffentlichen Gesundheitsdienst in unterversorgten Regionen tätig zu sein. Dazu wollen wir mit dem Familiendarlehen oder der Wohneigentumsförderung für Familien attraktive Rahmenbedingungen schaffen, damit sich diese nach dem Studium oder der Ausbildung zum Verbleib in Thüringen entscheiden.

Der AfD-Bürgerdialog fand unmittelbar nach dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen statt. Sie sprachen ausschließlich über Kriminalität, die von Ausländern begangen wird. Warum klammert die AfD stets den weit größten Teil der Straftaten aus, der von Deutschen begangen wird?

Jede Straftat ist eine zu viel. Bei genauerer Auswertung und Betrachtung der Statistiken wird jedoch schnell klar, dass das Gewaltpotenzial nichtdeutscher Tatverdächtiger überproportional hoch ist. Im Saale-Orla-Kreis beträgt der Ausländeranteil etwa vier Prozent. Die nichtdeutschen Tatverdächtigen im Bereich Gewaltkriminalität machten 2019 im Saale-Orla-Kreis 24 Prozent aus und im Bereich Diebstahl unter erschwerenden Umständen sogar 29 Prozent. Bei einem deutschlandweiten Ausländeranteil von 15 Prozent war deren Anteil der wegen Totschlags Verurteilten bei 46 Prozent und bei sexueller Nötigung sogar bei 50 Prozent. Wir haben mittlerweile sogenannte „No-Go-Areas“ in der Republik. Das sind Stadtteile mit einer besonders hohen Migrationsrate, in die sich die Polizei nur noch in Hundertschaften hinein wagt. Meine Vorstellungen von einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat sehen anders aus.

Am Wochenende fand der AfD-Parteitag statt. Dank des gebührenfinanzierten Senders Phoenix konnte jedermann live zuschauen, wie gespalten die Partei ist. Bleibt Jörg Meuthen für Sie der richtige Parteichef?

Ich sehe keine Spaltung der AfD. Wir haben am vergangenen Wochenende ein Rentenkonzept beschlossen, das für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen wird. Zudem sind wir eine Volkspartei, in der sich auf der Grundlage gemeinsamer Grundüberzeugungen verschiedene Positionen finden. Deren Vertreter diskutieren miteinander und streiten auch, was in einer Pluralen Demokratie eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Jörg Meuthen wurde in einer demokratischen Wahl zum Parteivorsitzenden gewählt und bleibt es auch, bis die Versammlung erneut über den Parteivorsitz bestimmt.

Leben wir gegenwärtig in einer „Corona-Diktatur“?

Wir leben in einer Zeit, in der eine außergewöhnliche, aber beherrschbare Situation von den regierenden Parteien für das Ausheben unserer Bürgerrechte missbraucht wird. Den Namen „Corona-Diktatur“ würde ich persönlich nicht verwenden. Für die Menschen sind jedoch die Maßnahmen oft nicht nachvollziehbar und unangemessen. Wenn Grundschüler wegen 14-tägiger Quarantäne zu Hause eingesperrt werden, ein Corona-Test vom Staat nicht finanziert wird beziehungsweise ein Negativ-Test nicht zur Aufhebung der Quarantäne führt, dann ist das inakzeptabel. Jeder, der dies deutlich macht, wird verächtlich zum Feind erklärt, als Verschwörungstheoretiker, Antisemit, Faschist und Rechtsextremist diffamiert, womit man von vornherein auf Ausgrenzung und Unterdrückung, statt auf einen demokratischen Diskurs setzt. Viele Menschen fühlen sich an ihr Leben in der ehemaligen DDR erinnert.

Was waren für Sie die wichtigsten Ergebnisse Ihrer politischen Arbeit im zurückliegenden Jahr 2020?

Mit dem Kampf um unser Schleizer Krankenhaus und gegen eine weitere Verspargelung unserer Heimat durch Windkraftanlagen konnten wichtige Akzente gesetzt werden. Diese beiden Vorgänge zeigten einmal mehr, wie wichtig eine echte Opposition im Lande ist. Besonders erfreulich ist, dass sich der Bürgerprotest entlang der Mautausweichstrecke zwischen Töpen und Heinrichsruh gelohnt hat und eine Sperrung für Lkw über 7,5 Tonnen in der Ortslage Gefell in greifbare Nähe rückt. Außerdem konnte im Wirtschaftsausschuss des Kreistages eine Beschlussempfehlung für ein Radwegekonzept im Saale-Orla-Kreis ausgehandelt werden. Im Bereich Bildung habe ich mich für eine Lehrbefähigung für Horterzieher im Grundschulunterricht in Nebenfächern stark gemacht. Das schafft Vollzeitbeschäftigung und reduziert den Unterrichtsausfall. Zur Plenarsitzung am 11. Dezember werde ich den entsprechenden Antrag in den Thüringer Landtag einbringen.

Sie verteilen monatlich 400 Euro von Ihren Diäten. Wer waren in diesem Jahr die Empfänger?

In diesem Jahr konnte ich bisher 4400 Euro meiner Abgeordnetendiäten an Sport-, Karnevals-, Kultur- und Schützenvereine, Jugendfeuerwehren und Umweltprojekte spenden. Auf Grund der öffentlichen Stimmungsmache gegen unsere Partei und der Angst vor Diffamierung möchte ich die Empfänger nicht namentlich erwähnen.

Welche Wünsche und Hoffnungen verbinden Sie mit dem Jahr 2021?

Ich wünsche uns vor allem, dass wieder Normalität ohne Einschränkungen in unser alltägliches Leben einkehrt. Damit das Wort Gesundheit an dieser Stelle nicht nur als Floskel auftaucht, erwarte ich von diesem Staat eine ehrliche und aktive Politik zum Erhalt der Krankenhäuser im ländlichen Raum.