Ideen für ein schöneres Kirchengelände in Remptendorf

Das Umfeld der Kirche in Remptendorf soll neugestaltet werden. Eine Entwurfsplanung dazu liegt jetzt vor und ist den Einwohnern erläutert worden. Die Umsetzung hängt von der Finanzierbarkeit ab, könnte aber in mehreren Schritten erfolgen.

Gebete wurden erhört

Die Absolventen der Staatlichen Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr Gotha Peter Killmann, Steffen Döring und Cedric Ullmann fertigten als künftige staatlich geprüfte Techniker in der Fachrichtung Tiefbau diese Entwurfsplanung an. „Meine Gebete sind erhört worden und es geschieht etwas“, freut sich bereits Pfarrer Tillmann Boelter, dem der komplette Projektordner übergeben wurde, in dem sich alles von der Grundlagenermittlung, den Vorentwürfen, der Prüfung der Umsetzbarkeit bis hin zur ersten Kostenermittlung befindet. „Darauf kann aufgebaut werden“, ist der Pfarrer überzeugt, der allen Interessenten die Einsicht in diese Entwurfsplanung im Pfarramt ermöglichen möchte.

Vier Bauabschnitte vorgeschlagen

Vier Bauabschnitte werden vorgeschlagen. Im ersten sollten fünf Parkplätze entlang der Kirchgasse entstehen. Dann solle der Hauptweg leicht verlegt werden, um eine direkte Achse zwischen der alten Schule und der Kirche herzustellen. Dieser Hauptweg sollte künftig zwei Meter breit und gepflastert sein, um den barrierefreien Zugang zur Kirche zu erleichtern. Der dritte Bauabschnitt sieht einen zweiten und neuen Zugang zur Kirche von der Pößnecker Straße aus vor, mit dessen Bau zudem eine kleine Parkanlage angelegt werden sollte, „um für den Ort einen Treffpunkt zu schaffen“, drückt Pfarrer Boelter einen Wunsch aus, der mit dieser Neugestaltung des Kirchengeländes verbunden wird.

An der Straße könnten Parkbuchten für fünf Autos entstehen. Etwas nach links verlegt und gepflastert werden soll der Fußweg zur Kirche. Der etwas wild wirkende jetzige Parkplatz würde verschwinden und an dessen Stelle am Beginn des Fußweges einige Stellplätze geschaffen. Foto: Peter Hagen

Im letzten Bauabschnitt soll dann die Abgrenzung zur Pößnecker Straße umgestaltet werden. Hier ist der Bau einer niedrigen und mit Natursteinen verblendeten Mauer vorgesehen, um insbesondere als Lärmschutz zu wirken. Die jetzt sehr breite Treppe, die zwar gerne für Gruppenfotos genutzt werde, aber mangels Mittelgeländer auch eine Sturzgefahr darstelle, soll dann nur noch 1,50 Meter breit sein. „Wir wollen die Kirche nicht einmauern“, betont Peter Killmann, „aber wir möchten das Gelände etwas vor dem Straßenlärm schützen.“

Gesamtkosten bei knapp 300.000 Euro

Mit knapp 300.000 Euro sei bei den Gesamtkosten für dieses Projekt zu rechnen. Womit sich abzeichne, dass es nicht unmittelbar vor der Vollendung stehe. „Rund 70.000 Euro sparen wir in diesem Jahr in unserem Kommunalhaushalt, weil die Kreisumlage nicht so hoch kommt, wie ursprünglich geplant war“, informiert Bürgermeister Thomas Franke (CDU). Doch selbst dieser Betrag sei bereits für andere Ausgaben in der Gemeinde vorgesehen. Die Entwurfsplanung sei aber ein erster Schritt, um die Neugestaltung des Kirchengeländes anzugehen.