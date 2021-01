Martin Sievers kümmert sich in seiner Werkstatt um den richtigen Schliff am Ski. Servicetermine können telefonisch und per Mail vereinbart werden.

In Bad Lobenstein gibt's den passenden Schliff fürs Skivergnügen

"Ski und Rodel gut!", heißt es an diesem Wochenende im verschneiten Oberland. Vom Wetzstein bei Lehesten über Wurzbach und die Höhenzüge bei Grumbach und Titschendorf sind die Loipen gespurt. Fürs ungetrübte Skivergnügen sorgt an diesen Tagen das Sportgeschäft Sievers in Bad Lobenstein. Denn natürlich möchte jeder Skifahrer eine möglichst "glatte Sohle".

Der Belag ist entscheidend

In der Werkstatt herrscht emsiger Betrieb. Hier inmitten des Kurzentrums zwischen Erholungspark und Ardesia-Therme hat Martin Sievers seit 2006 sein eigenes Sportwarengeschäft mit Rundum-Service. Jetzt sind es insbesondere Langlaufski, die bei ihm regelmäßig zur Wartung und Pflege abgegeben werden. "Meistens ist der Belag aufzubessern und mit dem passenden Schliff zu versehen", beschreibt Martin Sievers seine Arbeit. Oberflächenstruktur oder Belagsmusterung seien entscheidende Faktoren für das Gleitverhalten, erklärt er. Denn ist der Langläufer in der Loipe, entsteht ein minimaler Wasserfilm zwischen Schneeoberfläche und Skibelag, von dem eine möglichst geringe Saugwirkung ausgehen soll. Je nach Temperatur sorgen eine feine, mittlere oder grobe Struktur des Belagsschliffs für optimale Gleiteigenschaften.

Alpiner Skibetrieb am Boden

"In der Regel werden die Ski von mir heiß gewachst und anschließend auspoliert", erklärt Martin Sievers. Das landläufig bekannte Wachsen sei höchstens beim klassischen Wachsski für die Steighilfe erforderlich, beim Schuppenski unterdessen könne darauf verzichtet werden. Bitter ist natürlich für den Inhaber des Sportgeschäfts, dass momentan die alpinen Skigebiete geschlossen sind. "Ich spüre es sehr deutlich, dass momentan keine Ski-Reisen stattfinden und der alpine Skibetrieb komplett am Boden liegt", sagt er. Fast ausnahmslos Langlaufski würden daher gegenwärtig zum Service gebracht oder nachgefragt. Das Geschäft muss zwar geschlossen bleiben, jedoch kann sich die Kundschaft telefonisch oder per Mail nach Waren erkundigen und diese bestellen.

Wareneinkauf per Abholung

"Die Übergabe erfolgt dann nach Terminvereinbarung bei kontaktloser Bezahlung an der Ladentür", verweist Martin Sievers auf die zulässige Möglichkeit, seiner Kundschaft weiterhin zur Verfügung zu stehen. Da auch der Skilift bei Wurzbach zurzeit nicht in Betrieb gehen darf und mancher vielleicht noch nicht den Langlauf für sich entdeckt hat, hält Martin Sievers die Möglichkeit der Ausleihe bereit. Langlaufski und das erforderliche Zubehör können nach Absprache und Verfügbarkeit ausprobiert werden. "Vielleicht entdeckt da mancher für sich eine neue Sportart", ermuntert Martin Sievers, das aktuelle Schneeangebot dieses Winters zu nutzen. Denn gut kann er sich an die vergangene Wintersaison erinnern: "Da ging hier bei uns mangels Schnee so gut wie gar nichts."

Die Loipen sind startklar

Die Schneehöhen im Oberland sind aktuell ideal für den Langlauf. An die 30 Zentimeter sind es beispielsweise bei Lehesten, um die 20 Zentimeter bei Wurzbach. "Es sieht sehr gut aus", informiert Ortsteilbürgermeister Manfred Rank aus Titschendorf, "rund 36 Kilometer haben wir gespurt." Ideale Einstiegsmöglichkeiten mit geräumten Parkplätzen gebe es bei Rodacherbrunn und Heinrichshöhe. Ebenso startklar sind die Loipen bei Wurzbach und auf dem Wetzstein. An der Talstation des Frankenlifts Wurzbach dürfen am Wochenende mit Genehmigung des Landratsamtes alkoholfreie Getränke ausgeschenkt werden. Hierbei gelten strenge hygienische Auflagen, um deren Einhaltung die Besucher dringend gebeten werden.