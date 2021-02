"Wir machen das Beste draus", heißt in diesem Jahr das Faschingsmotto des Karnevalsclubs in Bad Lobenstein. KCL-Präsident Karsten Anders, Vorstandsmitglied Marlene Münch und Stefan Geyer von der Närrischen Polizei (von rechts) zeigen, dass der Humor nicht in Quarantäne steckt.