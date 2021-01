In Harra werden Weihnachtsbäume eingesammelt

Ausgediente Weihnachtsbäume sind kein Fall für die Müllabfuhr. Daher sollten diese nicht einfach an den Containerstellplätzen, wie hier am Weg der Freundschaft in Bad Lobenstein, abgelegt werden. Auf Kompostieranlagen ist die kostenfreie Entsorgung möglich.

In diesem Jahr werden die meisten Haushalte im Saale-Orla-Kreis ihre Weihnachtsbäume eigenständig entsorgen müssen. Traditionelle Veranstaltungen mit größeren Lagerfeuern, wie sie sonst häufig in vielen Orten von den Feuerwehren organisiert worden sind, dürfen momentan nicht stattfinden. Eine Sammelaktion findet - behördlich genehmigt - in Harra statt.

Kompostieranlage in der Poststraße

"Unsere Mitglieder haben sich schon in den vergangenen Jahren individuell darum gekümmert, ihre Weihnachtsbäume zu entsorgen", sagt Andreas Lamer, Geschäftsführender Vorstand der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft in Bad Lobenstein. Über 520 Wohnungen gehören zum Bestand des Unternehmens. In den meisten davon dürfte eine geschmückte Tanne gestanden haben. Bislang hätten allerdings wohl viele die Möglichkeit genutzt, wenn die Feuerwehr zum Baumverbrennen eingeladen hatte. "Das kommt dieses Jahr ja nicht infrage", weiß Lamer. Doch größere Probleme sollte es trotzdem für die Genossenschaftsmitglieder kaum geben, zumal sich direkt in Bad Lobenstein eine Kompostieranlage in der Poststraße befindet, wo die Bäume kostenfrei abgeliefert werden können.

Ähnlich sieht es für die Mieter der Wohnungsbaugesellschaft aus, zu deren Bestand rund 1000 Wohnungen in Bad Lobenstein, Wurzbach und Lehesten gehören. "Den Baum entsorgt bei uns jeder selbst", hieß es aus dem Unternehmen, dass keine gesonderten Sammelaktionen vorgesehen seien. Das wäre auch in den vergangenen Jahren nicht erforderlich gewesen.

Spenden sind gerne gesehen

Eine Sammelaktion ist aus Harra bekannt. Zwar darf auch dort nicht das traditionelle Feuer entfacht werden. Aber an diesem Sonnabend, 16. Januar, werden Mitglieder der Jugendfeuerwehr vor den Häusern bereitgestellte Bäume einsammeln und zur Kompostieranlage unweit des Ortes bringen. "Die Sammelaktion ist angekündigt und genehmigt", war von Jugendwart Alex Neumüller zu erfahren. Groß wäre die Freude, wenn sich an den Bäumchen eine kleine Spende befinden würde, die der Jugendfeuerwehr zugute kommen soll. "Da viele Einwohner nachgefragt hatten, wie sie diesmal ihre Bäume loswerden können, hatten wir prüfen lassen, ob eine solche Sammelaktion stattfinden darf", sagte Alex Neumüller. Ab dem Morgen sollten die Bäume vor der Tür stehen, um mitgenommen zu werden.