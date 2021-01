Nach Schneesturm: Rund 20 Lkw in Oßla gestrandet

Um die 20 Lastwagen steckten am Dienstag in und bei Oßla fest.

In Oßla war Endstation. Um die 20 Lastwagen sind am Dienstag bei dem kleinen Ortsteil von Wurzbach im Saale-Orla-Kreis gestrandet. Um jedes unnötige Risiko angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse zu vermeiden, wurde so weit es ging nach rechts gefahren und angehalten. Kleinere Fahrzeuge konnten so ungehindert die Strecke passieren und auch der Winterdienst blieb nicht noch selbst womöglich stecken.

Plötzlich heiße Getränke

Gegen Abend dann die große Überraschung: mehrere Frauen aus dem Ort gingen von Lastwagen zu Lastwagen und reichten heißen Tee sowie Kaffee. Das war selbst für den 50-jährigen Mike Bahr eine Premiere, obwohl er schon seit 19 Jahren auf dem Bock sitzt. "Ich hatte es bisher noch nicht erlebt, so im Winter festzusitzen und dann auch noch heiße Getränke gebracht zu bekommen", sagte er, "als meine Frau das am Telefon mitbekommen hatte, musste sie vor Freude weinen, dass man sich hier so um uns kümmert." Am Morgen war er bei Dresden mit Glasschrott vollbeladen Richtung Tettau gestartet. Gegen 10 Uhr stockte der Verkehr dann bei Wurzbach.

Für 40-Tonner war Schluss

Lkw-Fahrer Mike Bahr: "Als meine Frau am Telefon mitbekam, dass mir heißer Kaffee gebracht wurde, musste sie vor Rührung weinen." Foto: Peter Hagen

Mit dem 40-Tonnen-Lastzug schaffte es Mike Bahr noch den Berg hinauf bis Oßla, sprichwörtlich Zentimeter für Zentimeter. Dann war im Ort Schluss. "Jetzt steh ich hier seit 10.30 Uhr", sagte er am Abend und ging davon aus, dort zu übernachten. Sein Bett wartete bereits hinter den Sitzen. Der heiße Kaffee von den Dorfbewohnern werde ihm stets in bester Erinnerung bleiben.

Ein Kilometer pro Stunde

Ebenfalls auf dem Weg nach Tettau war Moritz Duwald. Auch er musste sich mit seinem 40-Tonner dem Wetter geschlagen geben. "Eigentlich wollte ich um 10 Uhr am Ziel sein, nun stehe ich seit 10 Uhr hier", sagte der 30-Jährige, für den dies erst der zweite Winter als Lkw-Fahrer sei. "So krass hab ich das in dem Job noch nicht erlebt." Nahe Eisenberg war er am Morgen losgefahren. Von Wurzbach an kam er quasi nur noch mit einem Kilometer pro Stunde voran und reihte sich dann in die Schlange der wartenden Lkw ein. "Leider haben wir keine genauen Informationen, wann es gefahrlos weitergehen könnte", hoffte er, noch in der Nacht weiterfahren zu können. Als kurz nach 17 Uhr plötzlich eine Frau erschien und heiße Getränke brachte, sei das für ihn sehr überwältigend gewesen. "Dass von den Anwohnern jemand an uns Lkw-Fahrer denkt, ist ja nicht selbstverständlich."

Aktion der "Oßlaer Mädels"

Für Moritz Duwald ist es erst der zweite Winter als Lkw-Fahrer. Foto: Peter Hagen

Hinter der Aktion steckten die "Oßlaer Mädels". Sabrina Wildt klärte auf: "Die Lkw standen seit dem Vormittag hier. Ab Mittag wurden es noch mehr. Da kam mir spontan die Idee, den Fahrern heiße Getränke zu bringen." Also schrieb sie kurzerhand einige Freundinnen an und schon waren mit ihr Sandy Diebel, Daniela Bang, Iora Merx sowie Colline Wilde mit ihrer Tochter Athene am Kaffee- und Teekochen. Um die 20 Kannen kamen zusammen. "Die Fahrer waren total freundlich und glücklich", freute sich Sabrina Wildt, dass die Idee so gut ankam. "sie waren alle wirklich dankbar, dass jemand an sie gedacht hat."

Mittwoch Erwärmung

Für den Mittwoch wird mit einer deutlichen Entschärfung der winterlichen Straßenverhältnisse gerechnet. Es soll spürbar wärmer werden. Die Verkehrsprobleme vom Dienstag sind dann schon wieder der Schnee von gestern. Aber Oßla werden die Lkw-Fahrer, die aus allen Teilen Deutschlands und aus dem Ausland kamen, immer in guter Erinnerung behalten.