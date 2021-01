In Pößneck sind bislang über 700 Menschen geimpft worden

"Viermal rechts abbiegen und dann in die zweite Etage", sagt die freundliche Dame an der Rezeption des Pößnecker Krankenhauses. Es ist die Wegbeschreibung für glückliche Besitzer eines Impftermins. Wem es gelang, einen der wenigen zur Verfügung stehenden Termine erhalten zu haben, der muss etwa eine halbe Stunde Zeit mitbringen, um sich die erste Dosis injizieren zu lassen.

Straffer Zeitplan

Im Moment geschieht dies in erster Linie für Menschen ab dem 80. Lebensjahr sowie für Pflegekräfte und medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko.

Im zweiten Obergeschoss empfängt der freundliche Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Impfwilligen. Streng nach Zeitplan wird jeder einzeln eingelassen, kontaktlos das Fieber gemessen und zum Anmeldeschalter verwiesen, wo ein Bundeswehrangehöriger alle Daten abgleicht. Nach einem kurzen Aufklärungsgespräch mit einem Arzt geht's auch schon ins Impfzimmer, wo die Spritzen bereits aufgezogen bereitliegen. Etwa 720 Mal hat sich bis zu diesem Wochenende dieses Prozedere abgespielt, seit am 13. Januar um 14 Uhr die erste Dosis in der Impfstelle in Pößneck verabreicht worden war. "Hohes Gässchen 8-10" ist eine von 15 Adressen in Thüringen, an denen sich derzeit Impfstellen befinden.

Ab 3. Februar zweite Schicht

Impfstellenmanager Arne Bergemann ist mit dem bisherigen Impfverlauf zufrieden. "Ich habe ein tolles Team", verweist er auf die beiden medizinischen Fachangestellten für die Impfung sowie den Beratungs- und Aufklärungsarzt, die zurzeit eine Schicht besetzen. Ausdrücklich bezieht Bergemann in dieses Team auch den Sicherheitsmann und den Bundeswehrangehörigen ein. "Montags bis freitags wird von 14 bis 20 Uhr geimpft, sonnabends von 8 bis 14 Uhr", nennt Bergemann die aktuellen Zeiten. Ab dem 3. Februar soll es eine zweite Dienstschicht geben, denn dann kommen zu den Erstterminen zusätzlich noch jene für die zweite Dosis, die bei dem in Pößneck verabreichten Biontech-Impfstoff erforderlich ist.

Keine weitere Impfstelle

"Es werden nur Termine vergeben, für die auch der Impfstoff sicher vorhanden ist", klärt ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) darüber auf, warum im Internet und am Servicetelefon momentan noch viele Menschen leer ausgehen, "wer einen Impftermin hat kann sich darauf verlassen, dass er auch geimpft wird." Viel Kritik gab es zur Standortwahl für die Impfstelle. Pößneck liegt nicht zentral im Saale-Orla-Kreis und ist aus einigen Regionen mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum zu erreichen. Doch eine weitere Impfstelle sei für den Landkreis nicht vorgesehen. In Rudolstadt werde demnächst noch eine Impfstelle öffnen, nachdem es in dem Nachbarlandkreis bislang überhaupt keine gibt. "Die Auswahl der Impfstelle ist nicht an den Wohnsitz gebunden", verweist der KVT-Sprecher darauf, dass auch Impfstellen außerhalb des eigenen Landkreises genutzt werden könnten. Dies gelte allerdings nur innerhalb des Freistaates. Über die Landesgrenzen hinweg sei dies nicht vorgesehen, da der Impfstoff vom Bund nach einem Bevölkerungsschlüssel an die Länder geliefert werde.

Viertelstunde "Nachbeobachtung"

Nach der Spritze nimmt der Geimpfte in Pößneck in einem Extra-Wartezimmer noch einmal Platz. Zirka 15 Minuten verstreichen. Es ist die "Nachbeobachtungszeit", um gegebenenfalls allergische Reaktionen sofort feststellen zu können. Das war's auch dann schon. Der Weg zur Impfstelle ist für viele Menschen deutlich länger als der Aufenthalt dort.

Im Internet sollen unter der Adresse www.impfen-thueringen.de frühestens ab dem 8. Februar wieder Termine vergeben werden. Zudem gibt es das Impftelefon 03643/4950490.