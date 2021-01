In Schleiz war der Ex-Landrat abgetaucht

Am Mittwoch ist offizieller Amtswechsel in den USA. Die Welt schaut gespannt nach Washington, wo es bislang ganz selbstverständlich war, dass scheidende Präsidenten bei der Vereidigung des neuen Amtsinhabers zugegen sind. Trump indes erwies sich bislang als schlechter Verlierer einer demokratischen Wahl. Wie unterschiedlich mit Wahlniederlagen umgegangen wird, dazu gibt es auch aus dem thüringischen Oberland einige Beispiele.

Schlüssel vom Beigeordneten

Vor ziemlich genau neun Jahren kam es zum Amtswechsel im Landratsamt Saale-Orla. Nach der Stimmauszählung am 15. Januar 2012 mussten zwei Wochen später Amtsinhaber Frank Roßner (SPD) und Herausforderer Thomas Fügmann (CDU) in die Stichwahl. Mit 52,7 Prozent entschied Fügmann das Rennen für sich und erschien am 9. Februar in der Kreisverwaltung zur Amtsübergabe. Diese erfolgte über den 1. Beigeordneten Jürgen Hauck, Roßner glänzte durch Abwesenheit. "Zwischen der Wahl und meinem Amtsantritt gab es keine Kommunikation mit Herrn Roßner", erinnert sich Fügmann, "es war schon so, dass die SPD nach der Wahlniederlage etwas angefressen gewesen ist." Zur Amtsübernahme gab's den Generalschlüssel fürs Landratsamt sowie den Zugang zur Kreissparkasse, deren Verwaltungsratsvorsitzender der Landrat kraft seines Amtes automatisch ist. Immerhin habe es dann nach der Amtsübernahme auch mehrere Telefonate mit Roßner gegeben, "um Details zu verschiedenen Vorgängen in Erfahrung zu bringen".

Wahlsieger vor Rathaustür gesetzt

Auch bei der Bürgermeisterwahl in Bad Lobenstein im gleichen Jahr erwies sich der SPD-Amtsinhaber als schlechter Verlierer. Nachdem Peter Oppel im Mai 2012 in der Stichwahl dem kommunalpolitischen Neuling Thomas Weigelt (parteilos) unterlag, musste in der Kurstadt der Hauptamtsleiter Rathausschlüssel und Dienstsiegel an den neuen Dienstherren übergeben. Gerne hätte Weigelt noch vor Amtsantritt am 1. Juli sein neues Arbeitsfeld etwas kennengelernt. Doch beispielsweise bei der Absicht, an einer Dienstberatung teilzunehmen, setzte ihn Oppel vors Rathaus. "Aus heutiger Sicht bin ich nicht böse darüber", sagt Weigelt, "ich hatte so die Chance, unbefangen an die Arbeit zu gehen und meinen eigenen Stil zu finden." Die Mitarbeiter im Rathaus seien ihm eine große Stütze gewesen.

Ständig im Kontakt

Ganz anders verhielt sich Heidemarie Walther (FDP), nachdem sie 2012 die Bürgermeisterwahl gegen Juergen K. Klimpke (SPD) verlor. "Das war eine sehr angenehme Amtsübergabe", erinnert sich Klimpke, "ich durfte noch vor Amtsantritt bei verschiedenen Beratungen zugegen sein." Zur Schlüsselübergabe habe es eine feierliche Verabschiedung für Walther gegeben. Bis in sein letztes Dienstjahr 2018 hinein habe er immer mal wieder Kontakt zu seiner Vorgängerin gehabt. So wolle er dies auch jetzt mit seinem Nachfolger Marko Bias (CDU) halten. "Es ist doch wichtig, dass die Arbeit für die Kommune nahtlos weitergeht."

"Die Zusammenarbeit ist heute besser als am Tag der Amtsübergabe", mag Peter Keller (Freie Wähler Rosenthal) gar nicht gerne über den Sommer 2016 reden. "Wir machen jetzt eine gute Arbeit, letztlich geht es um die Entwicklung der Gemeinde". Und da sei Kalich inzwischen "der verlängerte Arm nach Erfurt", spielt Keller auf die Unterstützung durch den Landtagsabgeordneten an.