Kaum Atempausen für die Faschingsbegeisterten

Für die Narren in der Region stehen einige fast schlaflose Nächte an. In Bad Lobenstein beginnen die Fünf Tollen Tage, in Wurzbach der große Karnevalsumzug, und auch Remptendorf ist in den kommenden Tagen noch fest in Narrenhand. Da kann man schon leicht den Überblick verlieren, wo gefeiert ist. Daher hier ein Überblick:

Bad Lobenstein

Die Fünf Tollen Tage in der Kurstadt sind nicht nur für die Mitglieder des KCL ein Pflichtprogramm. Los geht es am Freitag, 21. Februar, mit dem Big Friday. Selbst wenn man nicht unbedingt auf Tanzgruppen und Faschings-Frohsinn steht, kommt man bei den verschiedenen Live-Acts im Bad Lobensteiner Kulturhaus voll auf seine Kosten. Swagger, BuschBeatz, Timeless Squad, Tom la Mer und DJ DI sind an diesem Tag mit dabei.

Am Sonnabend, 22. Februar, nehmen rund 80 Mitglieder des KCL an dem großen Umzug in Wurzbach teil. Kaum in Bad Lobenstein zurück, steigt am Abend die große Samstagssause mit Zeitlos, DJ KA, DJ G. und Alex K. Am Sonntag kommen die kleinen Narren bei der Hausrallye mit verschiedenen Stationen, einer gigantischen Rutsche und Pfannkuchen auf ihre Kosten.

„Am Rosenmontag müssen wir erfahrungsgemäß einiges auffahren“, so Karsten Anders, Vorsitzender des KCL. Daher wird unter anderem mit Tom Twist, A9, Housedessert, JR, Chris Laconi, Diskothek Sunshine feat. DJ Miller und Kai Belair einiges geboten. Bevor dann am Aschermittwoch die närrische Zeit vorbei ist, wird bei der Dienstagsparty am 25. Februar noch einmal ordentlich im Kulturhaus gefeiert.

Remptendorf

„Masken gibt es überall beim Remptendorfer Faschingsball“ lautet das Motto der diesjährigen Saison des Remptendorfer Faschingsclubs. Am Sonnabend, 22. Februar, wird zur letzten Gala in dieser Saison im Vereinshaus eingeladen. Wieland Henze vom Weimarer Handwerkerfasching ist zum wiederholten Mal zu Gast und redet frei in seiner Bütt von der Leber weg. Reden kann er ja, schließlich ist er im wahren Leben Gymnasiallehrer. Für die Musik sorgt die Band Casa. An der Kellerbar ist Timeless Squad zu erleben. Die kleinen Narren sind dann am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr eingeladen. Nach Aschermittwoch ist bei den RFC noch lange nicht Schluss. Am Freitag, 28. Februar, wird der „Ultimative Zipfel“ mit der Band Be Happy gefeiert. Wieland Henze ist dann beim Zipfel am Sonnabend, 29. Februar, wieder zu Gast in Remptendorf.

Wurzbach

Das Friesauer Männerballett und das Männerballett der Sparkasse Erfurt treten beim vierten Gala-Abend am Freitag, 21. Februar, ab 20.11 Uhr auf. Der große Faschingsumzug in Wurzbach am Sonnabend, 22. Februar, lockt viele Karnevalsfreunde aus nah und fern an. Da das Prinzenpaar in diesem Jahr fehlt, wird auch die Vereidigung der Prinzengarde am Samstagvormittag entfallen. Dafür gibt es aber trotzdem einen Rathaussturm. Um 14.11 Uhr beginnt dann der Faschingsumzug. Am Abend lädt die Karnevalsgesellschaft in Wurzbach zur fünften und letzen Gala in dieser Saison in den Wurzbacher Hammersaal ein.