Kein Hinweis auf Commerzbank-Schließung in Bad Lobenstein

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass die Commerzbank-Filiale in Bad Lobenstein von Schließungsplänen betroffen ist. Auf eine Anfrage unserer Zeitung wurde erklärt, dass momentan Details eines angekündigten Strategieprogramms ausgearbeitet und gemeinsam mit den Arbeitnehmergremien beraten würden.

Im vergangenen Herbst hatte die Commerzbank mitgeteilt, rund 4300 Stellen streichen zu wollen, während zugleich 2000 neue Stellen geschaffen würden. Zudem hieß es, dass von den rund 1000 Filialen deutschlandweit etwa 200 geschlossen werden könnten. Mit diesen Maßnahmen würden Ertragsschwächen abgefangen.

Das Filialnetz wird deutschlandweit um ein Fünftel reduziert. Foto: Peter Hagen / OTZ

Zu möglichen regionalen Auswirkungen werden derzeit keine Aussagen gemacht. „Es wird auf jeden Fall keine Massenschließungen von Filialen geben, sondern einen kontinuierlichen Prozess, in dem wir in den nächsten Jahren immer wieder Standorte neu bewerten und individuell entscheiden“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung. Wichtige Kriterien seien dabei zum Beispiel die Lage und die Nähe zu den Kunden. Grundsätzlich gelte, dass eher nah beieinander liegende Filialen innerhalb einer Stadt zusammengelegt würden und man in der Fläche weiterhin präsent sein wolle. Die persönliche Beratung werde auch in der neuen Strategie eine wichtige Rolle spielen, heißt es.