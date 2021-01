Keine Neuinfektion im Saale-Orla-Kreis gemeldet

Das Robert-Koch-Institut vermeldet für den Saale-Orla-Kreis am Sonnabend keinen einzigen Neuzugang bei den nachgewiesenen Coronainfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus. Allerdings wird einschränkend darauf hingewiesen, dass mit Nachmeldungen zu rechnen sei. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Angesichts des zunächst vermerkten Null-Zugangs liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nunmehr bei 210,4. Dieser Wert ergibt sich aus den 169 nachgewiesenen Neuinfektionen, die an den vergangenen sieben Tagen gemeldet worden waren. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie bislang 95 Patienten, die an Covid-19 erkrankten, stationär behandelt werden. An den vergangenen sieben Tagen waren es insgesamt sechs Patienten aus dem Saale-Orla-Kreis gewesen. Schwere Verläufe waren bei sieben Patienten aus dem Landkreis aufgetreten. An oder mit Covid-19 sind aus dem Saale-Orla-Kreis 62 Menschen verstorben, davon vier an den vergangenen sieben Tagen.