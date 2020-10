Kommentar: Kein Raum für Spekulationen

Was läuft da bei der Bad Lobensteiner Feuerwehr? Nachdem unsere Zeitung am Montag online und am Dienstag in der gedruckten Zeitung über Ermittlungen der Polizei berichtete, die im Zusammenhang mit dem Chatverlauf einer WhatsApp-Gruppe stehen, verbreitet „Business Insider“ jetzt eigene Rechercheergebnisse zu diesem Fall, die weit über das hinausgehen, was die Ermittlungsbehörden und das Thüringer Innenministerium bislang eingeräumt hatten.

Auffällig war bereits gewesen, dass es im Frühjahr keinerlei offizielle Mitteilung zu den eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegeben hatte, nachdem es mitten in der Kurstadt drei Hausdurchsuchungen gab, die natürlich nicht unbemerkt geblieben sind. Sollte sich nun aber bestätigen, worüber „Business Insider“ – ein aus den USA stammendes Internet-Nachrichtenportal – berichtet, dann ist spätestens jetzt eine lückenlose Aufklärung angezeigt. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, entweder vonseiten der Stadtverwaltung als oberster Dienstherr oder auch durch das Innenministerium darüber informiert zu werden, ob es derart perverse rechte Umtriebe in der Feuerwehr gegeben hat, wie diese momentan im Raum stehen. Und falls nicht, gehört das ebenso deutlich den Bürgern gesagt.