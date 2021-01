Kommentar: Langer Weg zur Impfung

Die Fahrzeit ist deutlich länger als der Aufenthalt. Für Einwohner aus dem südlichen Saale-Orla-Kreis ist der Weg zur Impfstelle Pößneck weit und mit einem Linienbus aus vielen Orten überhaupt nicht machbar.

Doch Besserung ist zunächst nicht in Sicht. Es wird für viele Impfwillige nichts weiter übrig bleiben, als mit dem Auto anzureisen. Zumindest gibt es in der Regel ausreichend Parkplätze am Pößnecker Krankenhaus. An dem einen Euro Parkgebühr muss man sich nun nicht wirklich hochziehen.

Etwas mehr Kopfzerbrechen bereitet da einem etwas ganz anderes. Wenn auch nur die Hälfte der Einwohner im Saale-Orla-Kreis geimpft werden möchte, würde das bei dem gegenwärtigen Spritz-Tempo über 550 Tage dauern, bis jeder seine erste Dosis bekommen hat. Da können sich die Impfgegner den Weg zur nächsten Demo sparen. Es liegt ausdrücklich nicht an dem Personal in den Impfstellen, dass es so schleppend vorangeht. Sondern einzig der zu wenig verfügbare Impfstoff erlaubt keine intensivere Terminvergabe. Das ist seit langem Anlass für großen Ärger.

Doch blickt man einige Monate zurück, da stand noch gar kein prophylaktischer Schutz vor dem aggressiven Coronavirus in Aussicht. Auch das sollte man nicht komplett Vergessen.