Kommentar: Langsames Umdenken

Die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig ist noch sehr jung. Am 1. Februar 2019 fusionierten die sieben Ortsteile zu diesem neuen Gebilde. Die Verwaltung aber auch die Mitglieder des Gemeinderates müssen seitdem eine Gratwanderung hinlegen: Auf der einen Seite das große Ganze der Gemeinde im Blick haben, auf der anderen Seite die Belange der einzelnen Ortsteile nicht aus den Augen verlieren.

Daher wurde besonders beim Investitionsplan sehr darauf geachtet, dass kein Ort übervorteilt wird und in möglichst vielen Dörfern Projekte angeschoben werden. So sind rund 170.000 Euro für die Oberflächensanierung einiger Straßen in den Ortsteilen eingeplant, sowie der Beginn der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen in Pottiga, in Neundorf bei Bad Lobenstein und in Blankenstein.

Das Zusammenwachsen der einzelnen Ortsteile wird aber trotz der Bemühungen um eine Gleichbehandlung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Noch ist in den Köpfen vieler die Vorstellung der eigenständigen Gemeinde der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig verankert. Es wird Monate, wenn nicht gar Jahre dauern, bis die Gemeinde zu einem einheitlichen Gebilde zusammenwächst. Ein Beispiel wie lang so eine Umstellung dauern kann, ist die Blankensteiner Papier- und Zellstofffabrik. Obwohl schon seit einiger Zeit nicht mehr ZPR sondern Mercer auf dem hohen Fabrikgebäude steht, heißt es immer noch im Volksmund kurz „ZPR“.