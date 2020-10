Gleich zwei gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, wie es juristisch heißt, gab es am Dienstag in der Bad Lobensteiner Region.

Zunächst schreckte am Morgen die Rundfunkwarnmeldung auf, dass auf der Straße zwischen Lemnitzhammer und Harra Nägel verstreut sind. Wer das Radio eingeschaltet hatte, war zumindest gewarnt. Geholfen hat es leider nicht jedem. Und dann gab es noch die verdrehten Verkehrszeichen am Bahnübergang Unterlemnitz, was den routinemäßig dort jeden Tag entlang fahrenden Pendlern vielleicht gar nicht sofort aufgefallen sein mag. Trotzdem ist das Verstellen der Verkehrsschilder natürlich kein Lausbubenstreich, sondern schlichtweg eine Straftat. Ein Rätsel blieb bis zum Abend, wie die Nägel auf die Straße gekommen sind. Dass da jemand absichtlich die Reifenkiller verstreut haben könnte, scheint bisher unwahrscheinlich zu sein. Vielmehr ist wohl davon auszugehen, dass jemand seine Ladung auf einer Ladefläche nicht richtig verstaut hatte und womöglich unfreiwillig zum Nagelstreuer wurde. Wenn dem so ist, dann darf wohl unterstellt werden, dass derjenige inzwischen die Panne bemerkt haben muss. Denn die Menge der verloren gegangenen Nägel ist enorm. Also gehört es sich, nicht einfach womöglich nur neue Nägel zu besorgen, sondern auch mit der Polizei umgehend Kontakt aufzunehmen. Dort hatten sich im Laufe des Tages immer mehr Fahrzeugbesitzer gemeldet, denen die Luft aus den Reifen ging.