Bad Lobenstein. Die Weiße Brücke in Bad Lobenstein bleibt gesperrt, nachdem sie am Mittwoch von einem Traktor mit einem Krananhänger bei der Durchfahrt beschädigt wurde.

Krananhänger bleibt an Brücke hängen – Gefahr durch möglichen Asbest im Putz

Es war der Krananhänger am Traktor, welcher am Mittwochmittag die Weiße Brücke in Bad Lobenstein beschädigte. Der Kranausleger beschädigte nicht nur die an der Brückendecke befestigte Fernwärmeleitung, durch den Unfall fielen auch Putz und Mauersteine auf die Straße darunter. Dadurch wurde auch ein Auto beschädigt.

Die städtische Feuerwehr hat daraufhin den Kranausleger von der Fernwärmeleitung wieder getrennt und die Straße der Jugend bis auf weiteres gesperrt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 11.000 Euro.

Noch ist nicht geklärt, ob die Trümmer auch Asbest enthalten. Foto: Sophie Filipiak

Da noch nicht eindeutig feststeht, ob die Bruchstücke auch Asbest enthalten, müssen die Einsatzkräfte derzeit auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn warten. Denn zum Räumen von Asbest sind besondere Schutzanzüge nötig.

Laut Polizei hat die Deutsche Bahn bereits eine Sperrung der Brücke für den Schienenverkehr veranlasst.