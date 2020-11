Kurzfristige Corona-Schließung des Reichard-Gymnasiums in Bad Lobenstein

Das Reichard-Gymnasium in Bad Lobenstein musste am Mittwoch kurzfristig komplett geschlossen bleiben. Vorausgegangen war die Mitteilung, wonach zwei Schüler der Einrichtung positiv auf das Coronavirus Sars-Cov-2 getestet worden sind. Entsprechend mussten durch das Gesundheitsamt Saale-Orla Quarantänemaßnahmen angeordnet werden, die auch Lehrer betreffen.

Auf kurzem Weg übers Internet teilte die Schulleiterin Andrea Schmidt am Dienstagnachmittag den Schülern und Eltern mit, dass es die Positiv-Befunde gegeben hat und aufgrund möglicher Kontakte in einzelnen Lerngruppen zunächst vier Klassen auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne geschickt werden müssen. Die Quarantäne sei für diese vier Schulklassen bis einschließlich 4. Dezember zu befolgen. Demnach dürfen die betreffenden Schüler während der Zeit die Wohnung nicht verlassen und haben Kontakte zu Personen aus anderen Haushalten zu unterlassen.

Andrea Schmidt, Leiterin des Reichard-Gymnasiums in Bad Lobenstein. Foto: Peter Hagen / OTZ

Tests nur beim Symptomen

Test-Maßnahmen sind nach Informationen unserer Redaktion bei den Schülern bislang nicht vorgesehen, so lange es nicht zum Auftreten von Symptomen kommt, die eine Covid-19-Erkrankung vermuten lassen. Neben den Schülern seien zudem auf jeden Fall elf Lehrer von Quarantänemaßnahmen betroffen, teilte Andrea Schmidt unserer Redaktion auf Anfrage mit. „Es könnte aber bis zu 19 Lehrer betreffen“, so Andrea Schmidt, die noch Anweisungen aus dem Thüringer Bildungsministerium erwartet hatte, wo Entscheidungen für den weiteren Schulbetrieb zu treffen seien. „Wir befinden uns jetzt im gelben Bereich“, sagte Andrea Schmidt unter Verweis auf das seit dem Sommer geltende Stufenkonzept, das in Thüringen für die Kindertagesbetreuung und den Schulbetrieb eingeführt worden war. Demnach tritt „Stufe Gelb“ bei einem begrenzten Infektionsgeschehen durch einzelne Infektionen in einer Schule oder bei einem regional beziehungsweise lokal erhöhten Infektionsgeschehen in Kraft.

„Stufe Gelb“ ausgelöst

„Stufe Gelb“ bedeutet einen „eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz“, zu dem das Reichard-Gymnasium schon an diesem Donnerstag übergehen möchte. „Wir sitzen gerade am Plan“, schilderte die Schulleitung am Mittwochvormittag, wie mit den verbleibenden Lehrern versucht werden soll, den Unterricht an den kommenden Tagen fortzusetzen. Auch für die Schüler der vier Quarantäne-Klassen, die nun zuhause mit entsprechenden Lernaufgaben zu versorgen sind. Insbesondere liegt Andrea Schmidt am Herzen, dass in den Prüfungsklassen 10 und 12 möglichst wenig Ausfälle auftreten.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

Dass das Bad Lobensteiner Schulzentrum von Infektionsfällen nicht verschont bleiben würde, war zu befürchten gewesen. Bereits vor zwei Wochen hatte es erste Fälle an der Montessori-Gemeinschaftsschule gegeben. Auch Schulen in anderen Orten des Saale-Orla-Kreises sind inzwischen betroffen, beispielsweise in Tanna, Neustadt an der Orla und seit Mittwoch auch die Musikalische Grundschule Pößneck-Ost. Derweil vermeldet auch das Landratsamt am Donnerstag keine erfreulichen Nachrichten. Die besorgniserregende Entwicklung der Corona-Zahlen, die sich seit vergangener Woche im Saale-Orla-Kreis abzeichnet, setzte sich weiterhin fort. Mit 22 bestätigten Positiv-Meldungen innerhalb von 24 Stunden bleibt der Wert weiterhin auf einem höchst alarmierenden Niveau.

„Die Zahlen explodieren gerade und wir steuern auf ein exponentielles Wachstum zu, das dann nicht mehr kontrollierbar ist“, warnt Amtsarzt Torsten Bossert. Mit mehr als 150 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen beträgt der Inzidenz-Wert inzwischen über 190.

Um die unkontrollierte Ausbreitung des Corona-Virus noch einzudämmen, ist es jetzt umso wichtiger, private Kontakte zu reduzieren und auf die bestehenden Hygienemaßnahmen zu achten, heißt es von Seiten des Gesundheitsamtes. „Nur so können wir unsere Mitmenschen, allen voran die Schwächsten unserer Gesellschaft vor einer Infektion mit dem Virus schützen“, betont Landrat Thomas Fügmann. Die für den Saale-Orla-Kreis gemeldeten Neuinfektionen verteilen sich auf das gesamte Kreisgebiet und betreffen gleichermaßen elf Frauen wie elf Männer im Einzugsgebiet von Schleiz, Neustadt/Orla, Pößneck (8), Saalburg-Ebersdorf, Bad Lobenstein, Tanna (5), Rosenthal am Rennsteig und Remptendorf sowie im Bereich der Verwaltungsgemeinschaften Triptis und Oppurg (2).

