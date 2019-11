Die Bad Lobensteiner Feuerwehr hat momentan jede Menge zu tun. Und die Einsätze der vergangenen sechs Tage zeigen sehr gut die Bandbreite an Einsatzarten, derer sich die Kameraden ehrenamtlich annehmen.

So rückten sie zum Beispiel am Freitagvormittag zum Teichdamm aus, weil dort eine Gasleitung beschädigt worden war. Neben dem Absperren des Gefahrenbereichs überwachten die Einsatzkräfte auch die Bergungs- und Reparaturarbeiten an der Gasleitung. Dabei mussten sie sich zeitweise auch im unmittelbaren Gefahrenbereich aufhalten. Umso unverschämter ist es, dass sie dabei zwei Mal von einem Passanten, der den Gefahrenbereich trotz Absperrung durchquerte, beleidigt wurden. Am Freitagabend ging es dann mit anderen Wehren zu einer gut zweieinhalbstündigen Brandübung nach Friedrichsbruch nahe Lehesten. Immer wieder schrecklich für die Ehrenamtlichen sind die Einsätze wie jener am Montagnachmittag, bei dem ein 18-Jähriger mit seinem Auto nahe Lichtenbrunn tödlich verunglückte und aus seinem total zerstörten Autowrack herausgeschnitten werden musste. Mit dem Unfall an der Weißen Brücke mussten die Kameraden neben der Absicherung der Unfallstelle auch handwerkliche Arbeit bei der Demontage der Fernwärmeleitung leisten. Arbeiten, für die in der Privatwirtschaft viel Geld bezahlt wird, erledigen diese Menschen unentgeltlich. Das verdient Respekt und Anerkennung.