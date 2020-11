Leben und Sterben zusammendenken: Christine Josiger vom Hospizdienst Weimar - Bad Lobenstein im Interview

Die Mitarbeiterinnen des ambulanten Hopizdienstes Anne-Katrin Schmidt, Koordinatiorin in Saalfeld, Leiterin Christine Josiger, und Anke Schmidt, Koordinatiorin in Bad Lobenstein/Schleiz (v. l.)

Seit 18 Jahren leitet Christine Josiger den Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Diakoniestiftung Weimar - Bad Lobenstein. In dieser Zeit ist es gelungen, ein tragendes Netzwerk aufzubauen, um dem Grundanliegen der Hospizarbeit – der Begleitung der Menschen am Lebensende –Rechnung zu tragen. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Diakoniestiftung ist in den Landkreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt vertreten. Mittlerweile gibt es in Bad Lobenstein, Oppurg, Schleiz, Saalfeld, Rudolstadt und Wurzbach Hospizbegleitergruppen. Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer wurden in Kursen für den Dienst ausgebildet.