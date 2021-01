Leicht sinkende Corona-Tendenz im Saale-Orla-Kreis erkennbar

Schleiz. Am Freitag werden 44 nachgewiesene Neuinfektionen gemeldet, womit die Sieben-Tage-Inzidenz nun den Wert von 259 erreicht. Noch vorige Woche lag dieser über 400.

Aktuell zeichnet sich für den Saale-Orla-Kreis eine leicht sinkende Tendenz bei den nachgewiesenen Corona-Fällen ab. Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut 44 neue Corona-Fälle mitgeteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte den Wert von 259. Mit diesem wird die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, angegeben. Zur Weihnachtszeit hatte dieser Wert einen Höchststand von knapp 500. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Pflegeeinrichtung stark betroffen

Die rückläufigen Zahlen waren diese Woche durch einen erneuten Corona-Ausbruch im Ebersdorfer Haus Elisabeth der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein gebremst worden. Als am Donnerstag 58 neue Fälle für den Landkreis vermeldet wurden, war mit 24 knapp die Hälfte davon dieser Pflegeeinrichtung zuzuordnen. Ausgerechnet in diesem Haus gab es am 7. Januar die ersten Covid-19-Schutzimpfungen im Saale-Orla-Kreis.

Daher sah sich Amtsarzt Torsten Bossert veranlasst, möglichen Spekulationen über einen Zusammenhang zwischen Impfung und Neuinfektionen entgegenzutreten. „Dass die PCR-Tests durch die Impfung positiv ausfallen, ist aus biologischer Sicht ausgeschlossen", erklärte Bossert. Dass es zu dem neuen Corona-Ausbruch kam, bevor ein wirksamer Impfschutz aufgebaut werden konnte, sei "Pech" gewesen, so Bossert. Seitens der Wissenschaft werde davon ausgegangen, dass mindestens eine Woche, eher jedoch bis zu 14 Tage verstreichen, bis der menschliche Körper auf die Impfung reagiere und eine Immunantwort ausbilde. Der vollständige Impfschutz sei zudem bei dem bislang verwendeten Impfstoff erst einige Tage nach der zweiten Dosis gegeben.

Insgesamt 62 Verstorbene

Seit Ausbruch der Pandemie gab es im Saale-Orla-Kreis bislang insgesamt 2863 Infektionsnachweise, mit oder an Covid 19 sind 62 Einwohner verstorben. Die nachgewiesenen Neuinfektionen während der vergangenen 14 Tage verteilten sich bis Freitagmorgen regional wie folgt: Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oppurg 14 Fälle, VG Ranis-Ziegenrück 21, VG Seenplatte 18, VG Triptis 30, Bad Lobenstein 36, Gefell 5, Hirschberg 5, Neustadt an der Orla 76, Pößneck 62, Remptendorf 24, Rosenthal am Rennsteig 31, Saalburg-Ebersdorf 39, Schleiz 40, Tanna 35 und Wurzbach 28 Fälle.