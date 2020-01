Lesezeit in Bad Lobenstein am Kamin, im Bus und hinterm Vorhang

Mit dem Bus zum Heckenrosenweg im wohl schönsten Dorf an der Küste, diese Reise unternahmen am Mittwoch die fünf- und sechsjährigen Knirpse aus den Bad Lobensteiner Kindergärten „Sonnenschein“ und „Kinderland“. Möglich gemacht wurde es durch die 2. Bad Lobensteiner Kinderbuchtage, zu denen es stets Vorlesungen an ungewöhnlichen Orten gibt.

Linienbus wird zum Lesesaal

Das Kombus-Nahverkehrsunternehmen beteiligte sich an der Organisation dieser Kinderbuchtage und stellte einen Bus zur Verfügung, der von der Alten Wache zur Median-Klinik fuhr. Dort oberhalb der Kurstadt hielt der zum Lesesaal verwandelte Bus an und die Kinder lauschten bei einem fantastischen Blick auf den aus dem Morgendunst ragenden Alten Turm der Vorlesung von Anja Rühle-Ehrhardt. Die Teilhaberin der „Buchhandlung am Markt“ hatte aus der Kinderbuchreihe mit Tilda Apfelkern den Band „Große Aufregung im kleinen Dorf zwischen den Hügeln“ mitgebracht.

Ein Linienbus wurde zum Lesesaal, in dem Anja Rühle-Ehrhardt (r.) eine Geschichte vorgelesen hatte. Foto: Peter Hagen

Eine knappe Stunde dauerten die einzelnen Lesungen, die zur gleichen Zeit auch in der Stadtbibliothek, auf der Kulturhausbühne hinterm Vorhang, im Kaminzimmer des Neuen Schlosses sowie in der Stadtinformation stattfanden. Neben Anja Rühle-Erhardt hatten sich Horst Zippel, Roland Barwinsky, Anika Schart und Moorprinzessin Bionda Börner bereiterklärt, den Kindern kurze Geschichten vorzulesen. „Die Kinderbuchtage waren im vorigen Jahr ins Leben gerufen worden, um die Kinder mit unserer Stadtbibliothek bekannt zu machen“, sagt Michaela Meyer vom Sachgebiet Kultur/Soziales/Tourismus in der Stadtverwaltung. Aufgrund der großen Resonanz, die diese Veranstaltung sofort gefunden hatte, gab es nun eine Fortsetzung. „Wir möchten diese Kinderbuchtage jetzt jährlich durchführen“, kündigt Michaela Meyer an.

Mit Eisbär am Kamin

Immerhin 93 Mädchen und Jungen waren es an diesem Mittwoch, die den altersgerechten Geschichten aufmerksam zuhörten. Besonders gemütlich war es bei Bionda Börner, die als 11. Bad Lobensteiner Moorprinzessin in ihrem schicken Kleid mit Schärpe ins Neue Schloss gekommen war und dort am knisternden Kamin die Kinder empfing. Eine Geschichte von Lars, dem kleinen Eisbären, hatte sie mitgebracht und sprach anschließend noch mit den Kindern darüber, wie jeder etwas dafür tun kann, um seine Umwelt zu schützen. Zum Beispiel, indem man beim Zähneputzen nicht unnötig den Wasserhahn laufen lässt oder beim Verlassen des Zimmers das Licht ausschaltet.

Moorprinzessin nutzt Bibliothek

Von der Moorprinzessin war zu erfahren, dass sie selbst leidenschaftliche Buchleserin ist. „Ich versuche, so viel wie möglich zu lesen“, verrät sie, „am liebsten Romane aus dem 17. und 18. Jahrhundert.“ Eines ihres Lieblingsbücher ist „Das Bildnis des Dorian Gray“, der einzige Roman von Oscar Wilde. In der kurstädtischen Stadtbibliothek gehört Bionda Börner zu den eingetragenen Leserinnen. Und gerne hat sie die Gelegenheit genutzt, auf das große Angebot der Bücherei aufmerksam zu machen.

Am kommenden Mittwoch werden die diesjährigen Kinderbuchtage fortgesetzt. Dann gibt es Geschichten speziell für die 1. Klassen der Grundschulen.